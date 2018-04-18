美股盤後─大型企業財報亮麗 道瓊強勢收高213點

美國幾家大型企業公布第一季獲利強勁，推升了投資人信心，美國股市週二大幅收高。

Netflix 股價大漲 9.2%，創新高點，為 S&P 500 中漲幅最大個股。該公司公布第一季獲利符合預期，訂戶成長則高於預期。



道瓊工業平均指數收高 213.59 點或 0.87% 至 24786.63。

Nasdaq 指數收高 124.81 點或 1.74% 至 7281.10。

S&P 500 指數收高 28.55 點或 1.07% 至 2706.39。

費城半導體指數收高 25.20 點或 1.89% 至 1357.72。

分析師說，Netflix 對獲利反應良好，支撑了股市大盤。Netflix 是一檔指標股票。

UnitedHealth 股價上漲 3.6%，該公司公布獲利優於預期，並調高 2018 年展望。

高盛公布在股票交易收入成長 38% 的支撑下，第一季獲利與營收均優於預期。其股價開盤走高，但終場下跌 1.7%。

Johnson & Johnson 公布在醫藥部門表現良好的推升下，獲利高於預期。其股價開盤上漲，但終場收低 0.9%。

分析師說第一季財報季有了好的開始，企業獲利不但高於預期，主管對企業展望也樂觀。企業的獲利能力，再重要不過。

華爾街對本財報季期望頗高，根據 FactSet 研究機構調查顯示，分析師預估第一季整體企業獲利將成長 17.3%。

週一，華爾街強勢收高。道瓊工業平均指數上漲逾 200 點。敘利亞衝突升高的擔憂消退，拉抬了週一的股市。

上個週末，美國對敘利亞政府進行了飛彈攻擊，回應其涉嫌化武攻擊。該次攻擊敘利亞係因美國與英國及法國聯合進行。

經濟數據方面，美國公布 3 月新屋開工年率上升至 131.9 萬棟，預估為 126.2 萬棟。