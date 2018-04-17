盛弘今年營收獲利雙成長 雲端採購平台市占率拚4成

盛弘 (8403-TW) 董事長楊弘仁今 (17) 日表示，今年積極布局醫療雲端採購平台，鎖定每年約 250 億元診所葯品採購規模，目標 2 年後拿下 4 成市場滲透率，將是未來公司重要營運動能，另外精準醫學健診及醫管輸出下半年也將有進一步斬獲，集團效益陸續顯現，看好全年營收及獲利可望雙成長。

盛弘去年合併營收 26.17 億元，年增 12.3%，創歷史新高；楊弘仁指出，集團專注醫藥流通及醫療專科的本業經營，近來布局精準醫學健診、醫療平台及醫管輸出三大業務，預期下半年可望明顯增長。

揚弘仁表示，去年第 3 季宣布將在桃園敏盛醫院成立台灣第一家大型精準醫學健診中心，目前已完成引進基因定序世界第一品牌 Illumina 技術與設備，且進行安裝測試等前置作業，預計 7 月正式啟用營運，可有效擴大現有高階健診業務，帶動營收大幅跳升。

在醫療平台布局則有兩大部分，鎖定長照市場創立的 ALTC(Air Long-Term Care) 平台，已在去年 9 月上架，目前已有全國百餘家長照機構上線之外；持股超過 6 成的盛雲公司，積極建立醫療雲端採購平台，串聯整合將台灣 3 家主要 EMR 公司系統，啟動 EMR + EC(電子病歷＋電子商務) 計畫，鎖定台灣 9000 多家醫療診所，透過系統為醫生分析醫藥耗用及庫存管理，彈性供應診所所需的藥品、相關衛耗材及設備租賃。

楊弘仁說，診所還在用人工打電話採購葯品已經落伍，他的目標是要讓診所透過電子商務就可以進行相關採購，他表示，以長庚醫院為例，1 年葯品採購約 80 億元，但全台灣診所 1 年葯品採購規模達 250 億元，但診所單獨購買，沒有議價能力及空間，如果聯合採購，將可以提高葯品的利潤。

盛雲執行長何俊聰指出，診所資訊廠商今年可完成整合，診所配合分級醫療政策網路升速預計今年 9 月前完成，目標要讓全台 9000 多家診所可以上線使用醫療雲端採購平台，平台 4 月 1 日上線後，目前已有 85 家簽約合作，平台交易金額近 900 萬元，預估未來 2 年線上採購占比可達 40%，毛利率約個位數。

楊弘仁指出，看好中國醫療市場，今年將全力推展醫管輸出業務，預計下半年將有具體的進度，他強調，中國醫改政策持續發酵，醫藥產業逐漸渡過醫改陣痛期，正在穩健回升，在需求廣大、政策紅利及中國消費升級趨勢帶動下，中國醫藥產業在高端醫療服務具有長遠成長性。

盛弘去年合併營收 26.17 億元，創下歷史新高，年增 12.3%，合併稅後純益 1.24 億元，年增 0.81%，每股純益 1.6 元；今年 3 月合併營收 2.6 億元，月增 45.35%，年增 15.29%，首季合併營收 6 億元，年增 9.67%，在醫藥本業穩健經營下，第 2 季營運展望樂觀。