遠傳推IDC+AWS Direct Connect服務 盼年底帶動雲端服務業績成長35%

根據 IDC 預估 2018 年將有超過 60% 的亞太區企業 IT 組織致力布局多雲架構，其中混合雲的重要性會更加突顯。遠傳電信 (4904) 看準企業用戶對雲端化資料安全性、傳輸速率及效能等要求日漸提升，推出遠傳「IDC + AWS Direct Connect」服務，企業可透過此服務輕鬆建立本地和 AWS(Amazon Web Services)雲端服務的專用網路連線，進而建構企業專屬混合雲。目前已成功為包含王品集團在內的上百家企業導入混合雲服務。遠傳電信企業暨國際事業群執行副總經理曾詩淵表示，混合雲發展已是企業雲端化的主流趨勢，遠傳電信除持續投入 IDC 機房的軟硬體建設與升級，更積極聯手市場領導品牌拓展雲端服務版圖，致力成為企業雲端化的首選夥伴。AWS 是目前全球公有雲服務市佔最高的領導品牌，遠傳領先電信業推出『IDC + AWS Direct Connect』的服務後，不僅可滿足國內 AWS 用戶對於安全性、傳輸穩定性及低延遲性的要求，更可望於今年年底前帶動 IDC 及雲端服務業績成長約 35%。



由於 AWS 的資料中心 (Data Center) 都設在國外，傳統上使用一般 Internet 連線，容易受到頻寬狀況影響。遠傳「IDC + AWS Direct Connect」服務可為 IDC 客戶及市場上的企業用戶建立「專線」連接到 AWS 的資料中心，以確保重要資料透過穩定且安全的方式連線上雲；企業也可利用同一個連線存取公有資源和私有資源，同時又能在公有與私有環境之間保持網路區隔，滿足企業在數位化時代快速變動下的雲端化需求。



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