歐股盤中─基本資源類股走揚 泛歐Stoxx 600上漲0.33%

敘利亞緊張局勢緩解，市場將焦點轉回企業財報、經濟數據；週二 (17 日) 歐股早盤，主要指數走揚，泛歐 Stoxx 600 指數一度上漲 0.33%。

台北時間週二下午 5 點 45 分，CNBC 數據顯示，泛歐 Stoxx 600 指數上漲 0.33%，英國 FTSE 指數上漲 0.20%，德國 DAX 指數上漲 0.79%，法國 CAC 40 指數上漲 0.39%。

週二早盤，基本資源類股表現亮眼，上漲約 0.6%；貴金屬礦商 Fresnillo、英美資源集團 (Anglo American)、礦業公司 Rio Tinto，股價皆走揚。

家用品類股表現不佳，早盤下跌逾 0.5%；英國家用品商 Reckitt Benckiser，遭瑞士信貸調降股票評級，股價下跌近 3%。

個股方面，瑞典信貸管理公司 Intrum Justitia，股價大漲逾 10%。

週一美股收高，道瓊指數收漲 0.9%，標普 500 指數收漲 0.8%，那斯達克指數收漲 0.7%。

美國總統川普週一在推特發文，稱俄羅斯和中國大玩貨幣貶值遊戲，令人無法接受。

川普的說法，讓原本就處於緊繃狀態的美俄、美中關係，增加更多不確定因素。