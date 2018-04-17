南韓媒體報導 南北韓正討論宣布結束長達68年戰爭敵對狀態

南北韓首腦熱線傳出有望於周五接通，南韓《文化日報》進一步報導，一位不具名的南韓官員透露，兩韓目前正在討論宣布正式結束長達 68 年來彼此處於戰爭狀態的軍事衝突計畫。

南韓總統文在寅及北韓領導人金正恩，將於下周五舉行峰會，兩人的會面進入倒數階段，報導中指出，兩韓可能發表聯合聲明， 尋求緩和軍事緊張局勢並結束對抗。

南韓方面表示，此次兩韓領導人高峰會中，無核化及和平將是主要議題，會中並將討論北韓核武計畫及南北韓的關係發展，並期望北韓在會中重申無核化的承諾。

南北韓目前正商討聯合聲明中的內容及用字，以及是否直播文、金兩人的會面。

文在寅和金正恩的熱線可能在周五接通，南韓的總參謀長 Im Jong-seok 周二表示，目前兩韓還未決定何時進行首腦熱線的第一次談話。

自韓戰結束以來，美國和北韓一直處於瘋狂對立的狀態，未曾簽署和平條約來取代結束朝鮮戰爭的 1953 年停戰協定，而美國總統川普預定 5、6 月和金正恩會面，則將是美國總統首次和北韓領導人的會面。

目前朝鮮半島仍處於南北韓對峙的僵局，美國支持的南韓隔著北緯 38 度線與北韓 100 多萬的軍隊僵持，儘管偶爾衝突升溫，但雙方迄今避免再次爆發毀滅性戰爭。

首爾延世大學從事中國研究的副教授 John Delury 表示，結束衝突將是南北韓領導人會面的核心議題，和平與無核化問題一樣複雜，此外，還必須有一個能真正實現和平的過程。

南北韓走向和平將面臨一些必須解決的問題，包括目前防禦邊界的數十萬軍隊裁減兵力、朝鮮半島兩岸巡邏的潛艇和艦艇、南韓與美國的軍事同盟、美軍駐紮南韓，及北韓的砲火對準首爾等。

《文化日報》報導，南北韓解決衝突可能尋求的方法之一，是將強化武裝戰備的共同警備區恢復原狀。