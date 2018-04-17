IIF調高今年全球經濟成長率預估至3.5% 印度成長7.9%最有看頭

路透報導，國際金融協會 (IIF) 週一表示，今年全球經濟增速將比預期快，受惠美國減稅，但貿易關係緊張有可能破壞幾個月來的全球經濟同步擴張。IIF 將 2018 年全球經濟增長率預估上調 0.2 個百分點至 3.5%，將美國今年的經濟增長率調升至 2.9%。美國經濟 2017 年增長 2.3%。在去年底實施減稅前，IIF 對美國經濟 2018 年增長率的前次預估為 2.4%。而金磚四國中，印度今年增速料達 7.9% 最有看頭，中國則下修至 6.7%。



IIF 副首席經濟學家 Sergi Lanau 說，「美國因為稅改獲得重要的財政刺激，這將提振消費和投資，美國增長加速是 “上修(全球增長預估) 的主要驅動力。」



不過，2017 年全球經濟 10 年來首次實現的同步增長勢頭出現裂縫，因圍繞全球貿易的不確定因素令出口國承壓。



Lanau 指出，德國近來公佈的經濟數據表現疲軟，就是貿易不確定性產生影響的例證。德國 2 月出口意外大降，遭遇兩年半來單月最大減幅，導致貿易順差收窄，進一步顯示歐洲最大經濟體德國的增長可能已經觸頂。



Lanau 也提到，日本和韓國新出口訂單數據疲軟，說明未來貿易政策走向存在一定的不確定性。而目前已宣佈的貿易措施規模相對較小，所以對經濟影響不大，但會引起市場擔憂，有可能推遲投資和消費。



除貿易緊張局勢之外，IIF 認為全球經濟增長的核心風險，是通脹率可能激升，尤其是美國。



Lanau 也提到，油價是美國通脹的主要推手，「我們的看法是今年下半年油價將呈溫和走勢，尤其當價格上漲時，美國頁岩油生產商也會擴大產量。」



報告顯示，發達國家 (已開發國家) 近期內加快腳步緊縮貨幣政策的可能性偏低，也使得新興市場面臨的風險降低。



主要新興市場經濟體中，巴西在 2015-2016 年大幅衰退後將會持續成長，但其財政赤字過大，是其 2018 年經濟料將成長 2.7% 的主要風險。中國去年經濟增長 6.9%，今年增幅料將小幅降至 6.7%；印度今年經濟則料從去年的成長 6.4% 加速至 7.9%。



IIF 也首度公佈對 2019 年全球經濟增幅的預估，預計 2019 年全球經濟成長 3.4%，與 2018 年 3.5% 的預期增幅基本持穩。



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