敘利亞衝突未擴大 避險需求降溫金價走跌

敘利亞緊張局勢緩解，避險需求隨之降溫，週二 (17 日) 金價走跌。

根據 Investing.com 報導，美東時間週二凌晨 4 點 15 分，紐約商品期貨交易所 (COMEX) 黃金期貨價格下跌 5.5 美元 (0.4%)，至每盎司 1,345.30 美元。

美、英、法聯軍上週六對敘利亞進行空襲，美國防部長馬提斯稱，這波空襲為「一次性」攻擊；投資人研判，衝突不致擴大，市場擔憂情緒有所緩解。

週一美股收高，道瓊指數收漲 0.9%，標普 500 指數收漲 0.8%，那斯達克指數收漲 0.7%。

美國總統川普週一在推特發文，稱俄羅斯和中國大玩貨幣貶值遊戲，令人無法接受。

川普的說法，讓原本就處於緊繃狀態的美俄、美中關係，增加更多不確定因素。

週二美元依然疲軟，美元對 6 種主要貨幣走勢的美元指數 (DXY) 走跌，來到 89.03，創近 3 週新低。

其他貴金屬交易方面，白銀期貨下跌 6.2 美分 (0.4%)，至每盎司 16.61 美元；鈀金期貨下跌 1.5%，至每盎司 988.35 美元；鉑金期貨下跌 0.1%，至 931.10 美元。

銅期貨下跌 2.4 美分 (0.8%)，至每磅 3.071 美元。