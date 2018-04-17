商務部：中國始終反對貿易救濟措施的濫用

2018年4月17日，中華人民共和國商務部發布2018年第38号公告，初步認定，原産于美國的進口高粱存在傾銷，中國國内高粱産業受到實質損害，而且傾銷與實質損害之間存在因果關系，決定自2018年4月18日起，對原産于美國的進口高粱采取臨時反傾銷措施。

商務部貿易救濟調查局局長王賀軍就商務部公布對美進口高粱反傾銷調查初步裁定接受媒體采訪時表示，根據中國《反傾銷條例》第30條和世貿組織《反傾銷協議》第7.3條，在立案60天後，調查機關有權作出初步裁定并采取臨時措施。本案于2018年2月4日立案，4月17日作出初裁，符合中國法律和世貿組織規則。

美國利害關系方可以根據中國法律法規和世貿組織規則，繼續參與後續調查程序，表達自己的主張和關注。調查機關將嚴格按照中國法律法規和世貿組織規則，保障各利害關系方的正當程序權利，公開透明進行調查，客觀公正作出裁決。

中國始終反對貿易救濟措施的濫用，主張嚴格按照世貿組織規則和中國相關法律開展貿易救濟調查。中方願與美方通過擴大合作，縮小貿易領域的分歧，共同維護中美經貿合作的大局。

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