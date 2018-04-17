【港股午評】回到起點 要決定是否上路

港股今早表現就如一列過山車，又上又落，令人緊張萬分，最終半日處於無升無跌的狀態。後市難測已非今日所見的情況，投資者今日不宜再出手，今午讓自己休息一下為佳，免得自己整個下午「行唔安 坐唔落」。

恆生指數中午收市報30316點，升0.5點；國企指數中午收市報11989點，跌19點，成交額為592.16億元。

雖然中午收市時大市可以說是平收，其實過程中相當刺激，上下波幅逾400點。促使大市向下與銀行港元結餘持續下跌有關，上升，則受到內地最新公布的經濟數據優預期。從今早大市走勢，反映出目前投資者是相當情緒下，只要有消息傳出便導致股市大為波動。因此投資者此刻實在不宜胡亂入市，就算最終可以力保不失，可是當中卻令到投資者感到不快又何苦呢。

今早友邦(01299-HK)反彈逾1%，以今日市況而言已非常理想。就如昨日的文章指出，友邦上周才創新高，相信其走勢不會在如此短時間內完結，目前可以繼續持有，目標價仍為75元。當然若友邦股價能退守至66元，更是入市低撈之選。可是若友邦股價連接多日下跌，並下試64元，便不建議再低撈，以免「愈低愈撈」。

手機設備股今日紛紛向下，目前市況不利相關股份走勢，要暫時迴避，可持貨不宜追貨。地產股今日表現不俗，其中獲大股東兼主席李嘉誠增持的長實集團(01113-HK)，今早股價升2%，相信後市可以看高一線。

2018年4月17日中午12時46分

文﹕張偉倫

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)