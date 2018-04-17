外資避險調節持股壓力大 分析師提醒應暫時避開權值股

台股面對外資撤出壓力，鴻海 (2317-TW) 昨日遭外資賣超，已連 15 天賣超創今年最長紀錄，同時，本月以來新台幣重貶 2.7 角，對沖基金恐因無利可圖而加速撤守，證券分析師指出，權值股已成台股提款機，投資人現階段應暫時避開。

分析師黃漢成指出，台股目前如台積電 (2330-TW)、鴻海、群創 (3481-TW) 及友達 (2409-TW) 等個股都是投資人不宜介入的個股。目前外資持股比例中，台積電約 78.7%、鴻海 45.6%，友達 34.4%，群創 30.2%。

除新台幣走貶以及外資加快撤出台股，國泰證券顧問處協理簡伯儀分析，外資今年以來賣超近 1000 億元，與去年上半年大買台股態勢為兩個樣，重要因素在目前台股位階與去年並不相同，全球現階段市場風險度提高，且美國將加速升息，美國海外資金將加速回流，因此外資調節台股持股是「現在進行式」，但目前仍無法判斷是否賣超力道的是否進一步加大。

證券、期貨分析師張陳浩指出，外資調節權值股包含台積電、鴻海等，另外進行中的調節包含台塑四寶，尤其是油價上漲利多帶動下族群股價反而不漲，也顯示外資調節力道轉強。

台股加權股價指數今日盤中摜破月與季線支撐，後續是否能如 3 月 23 日及 4 月 3 日獲半年線支撐收腳止跌，是後續重要觀察重點。