〈每日外資外匯觀點〉日圓107.9短線難突破、歐元面臨 1.245關鍵阻位

大華銀行：美元兌日圓短期區間盤整

大華銀行（UOB Group）外匯策略師預期，美元兌日圓短期持續區間徘徊。從 24 小時圖來看，美元兌日圓從 106.68 低點反彈後，106.6 價位仍具強勁支持，儘管上行動能並不強勁，但經濟復甦的幅度有望重回到上周高點 107.5 附近，但上檔 107.9 的壓力沈重，突破不易；支撐價位下看 106.9-106.6。

美元兌日圓日線圖。（來源：FXStreet）

未來 1-3 周：

大華銀行對美元兌日元保持中立態度，但短期來看，美元兌指數低於 100 的「低調」走勢可能改變，可能導致美元兌日元突破 107.5，但盤整區間的上緣 107.9 仍難突破。

豐業銀行：歐元兌美元面臨關鍵阻位 1.2450

豐業銀行外匯策略師對歐元兌美元保持中性看漲，但中期來看，1.2400 價位形成上漲壓力。

歐元兌美元在 1.23 附近獲得支撐，並在隔夜有所回升，有效重新測試 40 日均線（1.2338）。近期價格走勢平穩，周一早盤歐元溫和上漲。

豐業銀行表示，歐元兌美元目前持續進行區間整理，重申價格趨勢仍然積極表現，周線楔形橫盤整理收緊，趨勢向上，但關鍵阻力依然為 1.2450。

歐元兌美元近半年來走勢。

荷蘭合作銀行：美元兌加元未來幾個月溫和上漲

加元是上周表現最佳的貨幣之一，預期美元兌加元未來幾個月內仍將溫和上漲，3 個月目標價 1.27，6 個月目標價 1.28，12M 目標價 1.30。

美元兌加元 1 月底觸及 1.2251 的低點後，走高到 1.3125，技術面形成頭肩頂形態，跌破頸線 1.28 後，預期低點下移到 1.25。

由於加國經濟數據疲弱，而美元前景更加樂觀，美元兌加元面臨上行風險。

但就美元兌加元的下行風險而言，北美自由貿易協定若重新談，將為加元提供支持。此外，油價若繼續上漲，也將有助刺激對加元的需求。