〈MWC登場〉聯發科攜中興完成NB-IoT驗證 已有晶片進入商用量產階段

手機晶片大廠聯發科 (2454-TW) 今(27)日宣布，在中興通訊支援下，完成 NB-IoT(低功耗廣域技術)R14 商用驗證，這也代表 NB-IoT R14 將進入大規模商用部署階段；聯發科目前針對 NB-IoT R14 已有 2 款晶片，其中一款代號 MT2625 晶片，已經進入商用量產階段。

聯發科在 MWC 展上宣布，與中興共同完成 NB-IoT R14 Cat-NB2 的速率增強技術試驗，將上行速率由 R13 的 60kbps 提升到 R14 的 150kbps 以上，下行速率由 R13 的 21kbps 提升到 R14 的 100kbps 以上，可適用對數據傳輸速率及資料傳送時間要求較高的應用。

聯發科強調，隨著物聯網市場發展，R13 標準上下行最高速率已不能滿足應用需求。NB-IoT R14 能使上下行最高速率均可達到 100kbps 以上。

聯發科副總經理暨家庭娛樂產品事業群總經理游人傑表示， NB-IoT 是物聯網時代的一項重要技術，2018 年將進入商用階段，多個領域都將有成熟產品推出。

游人傑強調，聯發科在 NB-IoT 方面領先推出支援 NB-IoT R14 的高整合度晶片，代號為 MT2625 與 MT2621，除攜手中移動打造業界尺寸最小的 NB-IoT 模組。如今與中興合作，在業內首次完成 NB-IoT R14 商用驗證。

未來，游仁傑認為，聯發科將與各電信運營商、基地台設備廠商以及終端廠商緊密合作，推動 NB-IoT 商用落地，加速物聯網時代發展。

目前，聯發科已有兩款支持 NB-IoT R14 的晶片推出，其中 MT2625 已進入商用量產階段。