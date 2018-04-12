大億今年外銷成長及車燈滲透率提升 全年業績有望再創高

車燈廠大億 (1521) 今日下午應交易所邀請舉行業績說明會，公司指出，國內車市持平，但外銷成長，加上受惠 LED 頭燈和晝行燈出貨和滲透率提升，預估今年業績可望再創新高紀錄。法人估，大億今年毛利率可維持一定水準，大約在 17% 到 18% 區間。大億 2017 年營收 61.97 億元，年增 5%，續創新高，其中，內銷營收占比 53%，外銷占比 47%。雖然 2017 年國內總生產台數 12.3 萬台，衰退 10% 以上，但增加晝行燈及 LED 頭燈產品，帶動 ASP 上揚，2017 年國內整體營收還是成長。



大億自結第一季合併營收為 15.38 億元，較去年同期 13.76 億元，成長 11.83%。其中 3 月合併營收 7 億元，較去年同期 5.44 億元，成長 28.8%，主要是 2 月部分訂單遞延到 3 月認列營收。



展望今年，大億指出，台灣車市維持去年 44 萬台看法，國產車供應量無法成長下，將鎖定 ASP 成長為主要方向，尤其車廠陸續改用 LED 燈，都有助於產品單價的提升。國外部分，美國 FCA 維持穩定成長，另外，巴西、墨西哥及印度都是新增地區，量會逐步提升，未來都是發展重要客戶。日本市場除持續供應 SUZUKI 跟馬自達出貨維持，還努力新增其他新車廠訂單。



福州小糸部分，技術已經到位，費用不會像去年大幅增加，不良品部分也打銷完畢，不會影響今年獲利表現。



在客戶部分，今年第一季馬自達新車款推出出貨已經回溫；吉利汽車今年展望不錯，去年銷售 133 萬台，今年目標 158 萬台，可望隨著吉利汽車銷售提升帶動營收的增加，今年福州小糸表現可回到過去水準。



從市場比重來看，車燈占大億整體業績比重約 81%，模具占比約 9%。在車燈部分，大億內銷比重約 52%，外銷比重約 48%；其中去年日本占比 27%，美國占比約



19%，中國大陸占比約 2%。







『新聞來源／財訊快報 http://www.investor.com.tw』