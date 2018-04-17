港股盤前—外圍雖好轉 但A股、套息活動仍是關注點

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銀河娛樂（27）-- 市場過份憂慮長灘島和海南島兩則消息

1）雖然道指期貨在亞洲時段維持做好，但恒指昨天在高開約 40 點後持續走弱。A 股的不振和走資憂累（弱港元）相信是元兇。指數收盤大跌 493 點，成交金額按日上升 11% 至 1077 億。板塊以彩票及家電表現較佳。滬深港通總成交按日大升 43% 至約 136 億，淨流出金額約 30 億。做空佔大市成交回升至 12.4%。另外，金管局在昨天亞洲時段及今早約五時兩度出手承接港元沽盤，總數達 93.6 億，令銀行體系結餘降至 1607 億。

簡評：筆者覺得昨天恆指的大跌有點過火，單看成交量已知走資論不大成立，滬深港通的淨流出是火上加油。上週的大升再加上市場信心薄弱，引發獲利盤湧現可能才是原因。最近強勢的友邦（1299）、風能、電池和水泥股昨天的急回，加強這推測的可能性。海南和彩票有關股票的大升也特顯市場充斥了不少投機的短錢。筆者昨天推介的中銀香港（2388）是表現最佳的藍籌。按相同理據和套息活動有加快跡象，恆生（11）、東亞（23）、大新系（440）（2356）甚至滙豐（5）也應受關注。

2）受中東局勢緩和及企業盈利帶動，道指週一反彈 213 點或 0.9%。標指和納指分別上升 0.8% 及 0.7%。十年期國債債息約持平在 2.829%。港股 ADR 收升 100 點，拆合等於恆指 30415 點。收市後 Netflix 公佈優於預期業績，股價在電子交易時段上升約 6%。另外，有報導指川普將停止對俄羅斯的新一輪制裁。

3）個股利好消息

長實（1113）：長和系主席李嘉誠及李澤鉅，自 4 月 10 日起，一連四日增持，涉 921.2 萬股，涉資 6.1 億元，作價介乎 66.1 元至 67 元，每股均價 66.2937 元，最新持股量增至 31.67%。

石四藥（2005）：第一季盈利按年大升 111%。

睿見教育（6068）：收購一所民辨小學，公司相信可匹配集團現有在區內的初中及高中學府。

美圖（1357）：主席再增持。

東方報業（18）： 特別股息 $0.25（現價 $0.97）

4）個股利淡消息

信報報導， 美國決定對中興通訊（763）實施出口權限禁令，禁止美國企業向其出售零部件，並認定中興通訊在 2016 年和解談判和 2017 年考驗期內，向其工業和安全局作出虛假陳述。另外，英國《金融時報》引述英國國家網絡安全中心技術主管 Ian Levy 的信件稱，使用中興通訊的網絡設備或服務將對英國的安全構成長期負面影響。