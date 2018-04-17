海南島要開賭 港市彩票股飆升 濠賭股應聲慘跌

中國家主席習近平有意將海南島建成自由貿易港試驗區，並鼓勵海南島發展賽馬運動，以及探索發展體育彩票行業，言論一出隨即惹來市場憧憬海南島同時會發展博彩業。受消息刺激，港股多檔彩票股飆升，其中御泰中彩 (0555-HK) 更大漲逾 26%，不過濠賭股則背道而馳，銀娛 (0027-HK) 和澳博 (0880-HK) 分別挫 3%、1.7%。

御泰中彩股價大漲逾 26%

彩票股中表現最好為御泰中彩，大漲 26.2%，收報 0.053 元 (港元，下同)；阿里巴巴旗下亞博科技(8279-HK) 亦漲 12.6%，至 0.98 元。相反，濠賭股憂澳門生意被海南搶走，銀娛 (0027-HK) 和澳博 (0880-HK) 分別挫 3%、1.7%，金沙中國 (1928-HK) 則跌 1.1%。

銀娛股價重挫 3%

A 股賽馬概念股板塊則整體上漲超 5%，珠江實業 (600684-CN)、華聯綜超(600361-CN) 等個股更大漲逾 9%，平潭發展 (000592-CN) 漲近 7%。

事實上，有關海南島開賭的說法已盛傳多年，早在 2009 年國務院關於發展海南國際旅遊計畫中，就提到發展體育彩票行業，但當時未提到賽馬運動。這次習近平再提出開拓海南島建成自由貿易港試驗區，隨即引爆市場憧憬同時開賭。

對於中國銳意開拓海南島，《星島日報》援引里昂發表的報告指出，相關措施代表中國進一步邁進博彩合法化，但該行相信中、短期不會對澳門博彩業業造成影響，但長遠來說，一旦海南島落實開賭，勢對澳門構成威脅，故澳門需加快發展非博彩旅遊項目。

高盛則認為，中央研海南島開放體育彩票或賽馬，但沒有提及有關賭場或角子機的合法問題，相信海南發展體育彩票及賽馬對澳門賭收影響不大。