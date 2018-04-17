華君控股(00377-HK)上交所擬對主席與前執董吳繼偉公開譴責

華君控股(00377-HK)公布，公司注意到中國証券報於2018年3月30日發佈的一篇新聞報導，內容有關上交所就公司主席兼執行董事孟廣寶及公司前執行董事吳繼偉於海潤光伏科技股份(600401-CN)擔任董事向彼等發出的紀律處分決定書。

公司隨後於上交所網站取得決定書副本。根據決定書，上交所發現海潤的時任董事孟先生及吳先生於擔任海潤董事期間未遵守上交所多項股票上市規則。有關違規事項如下：海潤未能及時披露與孟先生的聯繫人進行的各項關連交易及遵守上交所有關獲得海潤董事會及股東批准的規定。海潤的相關披露資料及董事會批准僅於較後日期追溯作出及獲得，但上交所關連交易並未根據上交所股票上市規則獲得股東批准，以及海潤最初刊發的截至2016年12月31日止年度的年度業績資料並不準確且海潤未能及時糾正。

孟先生作為海潤當時的董事長、法人代表及董事以及涉及上交所關連交易的海潤的關連人士，須對上交所關連交易及海潤2016年年度業績有關的違規事項負主要責任。吳先生作為海潤當時的董事及當時的副董事長之一，須對上交所關連交易有關的違規事項負責，但毋須對海潤2016年年度業績有關的違規事項負主要責任。

鑒於上述違規事件，上交所公開譴責孟先生及對吳先生予以通報批評。

據孟先生及吳先生告知，於本公告日期，彼等並未接獲上交所有關決定書的任何信函。據孟先生進一步告知，彼目前正向其中國律師尋求法律意見並將就該事宜採取進一步行動。公司將於適當時候就該事宜的最新進展另行刊發公告。

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