進口煤“限制令”再升級 中國一類口岸開啓煤炭進口限制

記者從浙江省一家煤炭進出口公司獨家獲悉，中國已于近日開啓了對于一類港口的煤炭進口限制措施。

這是中國首度對一類港口的進口煤進行限制。經濟觀察網記者了解到，今年4月初，浙江、福建、廣東等地的先後暫停了二類港口的煤炭進口業務。

口岸按開放程度分為一類口岸和二類口岸。所謂一類口岸，即由國務院審批，允許中國籍和外國籍人員、貨物、物品和交通工具直接出入國(關、邊)境的海(河)、陸、空客貨口岸;所謂二類口岸，即由省級(地區)人民政府批準，僅允許中國籍人員、貨物、物品和交通工具直接出入國(關、邊)境的海(河)、空客貨口岸，以及僅允許毗鄰國家雙邊人員、貨物、物品和交通工具直接出入國(關、邊)境的鐵路車站、界河港口和跨境公路通道，或是由國務院審批，允許中國籍人員、貨物、物品和交通工具直接出入國(關、邊)境的海(河)、陸、空客貨口岸。

一類口岸對比二類港口，可以對外國籍人員、貨品、船隻等開放，因此開放程度更高。

4月15日上午，上述浙江煤炭進出口公司相關負責人向經濟觀察網表示，根據公司系統内消息，廈門海關下午五點鍾通知代理，從今天開始廈門地區暫停進口煤船靠卸。此前一天該公司已與相關代理商确認，但是當天是周五，需要等後續再确認具體情況。

此外，華能玉環電廠已接海關電話通知，要嚴控進口煤，在海關監管場上滿堆的情況下，後續的進口确定不允許再靠泊，要自行改港。玉環電廠位于浙江省台州市玉環縣大麥嶼開發區，地處浙江省東南沿海瓯江口，樂清灣東岸，玉環半島西。

此外，根據該公司負責人介紹，廣西省防城港海關也于4月14日18:30通知限制進口煤。煤炭貿易商不允許進口，對于終端用戶而言，則需要一船一議，此外，已進港的船隻通關時間延長，有可能沿用去年45天以上的時間。

以上均為一類口岸的限制措施。此前的4月12日，經濟觀察網記者曾就二類港口的煤炭限制措施緻電國家發改委相關司局，未獲得回應。

上述貿易商向經濟觀察網表示，目前來看，在二級港口已經實施限制，一類港口也開啓限制的情況下，進口煤的形勢很不樂觀，這也意味着這些從事煤炭進口業務的公司會在一定程度上自行承受損失。

另據了解，國電泉州電廠原計劃上周六進靠的福州新電的進口煤炭被迫取消，具體情況可能需要到4月16日海關再行通知。根據上周末消息，浙江舟山海關已發出煤炭限量的通告，具體情況為：下周一碼頭、貨代以及相關企業統計在港未放行煤炭量，以及在錨地等泊的煤炭船舶數量，將予以放行(煤種不限)。對于已宣港、已在裝港裝貨以及在途的煤炭船舶，可以記錄第二批放行名單，但不包括臨時改港到舟山的船舶。

來源：經濟觀察網

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