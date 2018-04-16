華能國際電力(00902-HK)一季度境内運行電廠完成發電量同比增長8.67%

華能國際電力股份(00902-HK)公布，2018年第一季度，公司中國境内各運行電廠按合并報表口徑完成發電量1,043.11億千瓦時，同比增長8.67%；完成售電量983.13億千瓦時，同比增長8.64%。2018年第一季度公司中國境内各運行電廠平均上網結算電價為人民币423.55元╱兆瓦時，同比增長4.33%。

公司電量上升的主要原因是： 1. 受各産業用電需求增長、極寒天氣導緻供暖用電增加的影響，一季度全社會用電量同比快速增長； 2. 部分地區來水減少，水電發電量下降，火電發電量增長。

2018年第一季度，公司全資擁有的新加坡大士能源有限公司發電量市場占有率為20.5%，比去年同期下降了0.8個百分點。 2018年第一季度，公司山東長島風電廠共20.55兆瓦關停及江蘇蘇州燃機電廠股權比例發生變化。截至2018年3月31日，公司可控發電裝機容量為104,301兆瓦，權益發電裝機容量為91,783兆瓦。

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