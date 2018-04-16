【顧德投顧】徐照興 台股龍捲風 盤後分析

11000 點就是要震盪

【矽晶圓】【被動元件】【PA】不鳥大盤持續上攻！

【盤勢分析】

美股週五下跌，週六又傳出英美法攻擊敘利亞的事件，就過去以往經驗台股都是先跌再說！而今天表現卻相對有守，這盤內資在顧，但下跌家數也還是高達 1126 家，代表還不是隨便買隨便賺！上週已提醒【板卡】【生技】部分個股已出現調節，而這些流出的資金轉向【矽晶圓】【被動元件】【PA】，今獲得印證！相關行情可搜尋 YOUTUBE【台股龍捲風】，或是 FB【台股龍捲風】

操作不要猜，根據龍捲風操盤術 (簡單、易懂、功夫深)：

【一】勢的操作：

指數下跌 10.84 點，但日 KD 持續黃金交叉，多頭還有機會！前波從 10638 到 11120，漲了 482 點，本波從 10775 會漲到哪呢？

【二】利的研判：

9:30 到 10:00 觀察漲跌家數是否有利今日的勢，今日早盤勢與利不同步，故指數出現震盪！個股方面：矽晶圓磊晶圓、被動元件、【車用零組件】、【PA】【PCB】這類族群震盪後還有機會持續走高，波段仍多，但短線若出現出量不漲時，務必先行調節！獲利落袋為安！

【後續作法】

週末川普又出手囉，國際局勢始終不平靜，這時不是看外資而是看內資！2018 年戊戌年就是一個字【變】，假設您不跟著一起變，市場也會強迫您變！

◎ 產品透明度特高的【矽晶圓及磊晶矽晶圓】：6488 環球晶 (+26 收 519，20Ma 仍向上，盤中創歷史高 520)，5483 中美晶 (+9)，6182 合晶 (-0.15)、3532 台勝科 (+0.5)，3707 漢磊 (-0.35)、3016 嘉晶 (+1.1)，此族群仍以中美晶為指標 (今高 140.5)

◎【被動元件】：以 2327 國巨 (+56 收 616，再創歷史高) 為指標，2456 奇力新(+7)、3068 美磊(+3.1)、6173 信昌電(+5.2)、3026 禾伸堂(+9.5)、3624 光頡(+2.1)、5317 凱美(+3.3)、2375 智寶(+2)、6127 九豪、2492 華新科(+13)、8043 蜜望實(+2.9)、6449 鈺邦(+1.8)、2428 興勤(+3.8)、6284 佳邦(連 4 天漲停後今漲 2.7 元)、6175 立敦(+1)、3236 千如(+1.5)、2472 立隆(+1.1)、2478 大毅(+4.7)、5255 美桀(+1.3)，不只漲價行情持續，還有合併題材不斷，不斷提醒個股遇震盪仍可留意，今全面噴出，下個階段看量價，準備短線調節！

◎ 電動車及車用股：3665 貿聯、4721 美琪瑪 (+3.5)、4739 康普，1536 和大、2231 為升、3552 同致、1525 江申、3484 崧騰、3003 健和興，6279 胡連(+5)、6238 勝麗(+4.5) 持續留意 TESLA 的走勢

◎【工具機及設備股】：2049 上銀 (今高 509 再創歷史高)、6609 龍澤科、8374 羅昇、6188 廣明、2359 所羅門、1590 亞德客、6215 和椿、1597 直得、6532 瑞耘、5434 崇越、5536 聖暉(+5)、6613 朋億(+4.5，再創歷史高)、3563 牧德(高 387.5 再創歷史高) 等可留意族群性！

◎ PCB 及相關族群：2367 耀華 (+0.25)、2313 華通、6191 精成科 (+0.2)、6141 柏承 (+11.5)、3354 律勝、6153 嘉聯益、3645 達邁、4939 亞電 (+0.5)，留意蘋果新機消息！