歐股盤中─旅遊休閒類股表現亮眼 主要指數漲跌互見

美、英、法聯軍上週六對敘利亞進行空襲，週一 (16 日) 市場反應淡定，歐股早盤，主要指數漲跌互見。

台北時間週一下午 5 點 55 分，CNBC 數據顯示，泛歐 Stoxx 600 指數下跌 0.05%，英國 FTSE 指數下跌 0.32%，德國 DAX 指數上漲 0.18%，法國 CAC 40 指數上漲 0.03%。

根據 CNBC 報導，週一早盤，旅遊休閒類股表現亮眼，上漲約 0.6%；旗下擁有英國知名咖啡連鎖店 Costa Coffee 的 Whitbread 集團，股價大漲近 7%。

食品飲料類股表現不佳，下跌約 0.8%；水產養殖業者 Marine Harvest，股價下跌逾 1%。

美、英、法聯軍上週六對敘利亞進行飛彈攻擊，在 45 分鐘空襲行動中，共發射逾百枚巡弋飛彈；美國防部表示，飛彈皆精準命中目標，未遭攔截。

美國總統川普稱此次行動為「精準攻擊」，並於推特上宣稱，「任務完成」。

美國防部長馬提斯說，這波空襲為「一次性」攻擊。

美國政府也計畫對俄羅斯實施新一波制裁，主因在於，俄羅斯讓敘利亞政府在內戰中使用化武。

俄羅斯總統普丁則示警，若西方國家再對敘利亞進行攻擊，將造成全球局勢混亂。