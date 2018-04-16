證交所總座親征東協 本週赴越南招商 落實南向政策

證交所積極爭取新南向企業回臺掛牌，今年並已規劃一系列新南向國家海外招商引資活動，上週證交所總經理簡立忠親自帶隊前往新加坡、馬來西亞兩地，本週三 (18 日) 到週五 (20 日) 馬不停蹄直奔越南，協助優秀企業回臺上市籌資，以及企業發展，落實政府「新南向政策」。證交所於 4 月 13 日於馬來西亞新山，與永豐金證券及勤業眾信聯合會計師事務所共同舉辦「前進臺灣資本市場說明會」，現場共約 50 餘位臺商參加，本週則是轉赴越南。



簡立忠表示，新加坡、馬來西亞等地是臺商南向投資的重要基地，也是證交所近年持續開發的重點區域，截至 3 月底為止，70 家國外回臺上市企業中，已有 7 家是來自東協國家，占比約一成，未來將持續深耕東協 (ASEAN) 地區國家，落實政府「新南向政策」。



儘管近幾年亞洲市場競爭 IPO 案源相當激烈，我國資本市場在法規完備、政策穩定、作業效率等方面都相當優秀，IFRS、公司治理等推動更是完全與國際接軌，加上國外回臺上市公司 (KY 股) 週轉率高達 225.69%，交易活絡，平均本益比將近 19 倍，與上海、香港等市場相較並不遜色，對於追求長期穩定發展的中小企業非常有吸引力，過去三年平均每年都約有 10 家國外企業回臺上市，為海外臺商企業掛牌首選之地。



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