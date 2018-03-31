〈多元上市條件上路〉證交所開放2類無獲利企業上市 市值至少50億元

多元條件上市方案出爐，證交所今 (31) 日表示，新增免除獲利能力條件的大型企業，除維持實收資本額須達新臺幣 6 億元以上上市條件外，另區分市值達新臺幣 50 億元以上及新臺幣 60 億元以上兩類型無獲利企業可上市，營收規模則是至少要在 30 億元以上。

證交所表示，本次新增兩類型無獲利大型企業條件包括：第一類是市值達新臺幣 50 億元以上，最近 1 年營業收入大於新臺幣 50 億元且較前一年度好，最近 1 年營業活動現金流量為正數，淨值占實收資本額 3 分之 2 以上。

第二類是市值達新臺幣 60 億元以上，最近 1 年營業收入大於新臺幣 30 億元且較前一年度為佳，淨值占實收資本額 3 分之 2 以上。

證交所指出，近年科技創新及全球化改變產業發展，觀察國際間主要證券市場，對於已具市場一定估值但尚處虧損公司，多有適用的上市條件，提供無獲利公司籌資管道。

為了順應經濟發展及產業趨勢，考量台灣部分創新事業初期獲利仍不穩定，不過相關公司營業模式具發展性、營運已具一定規模，需要資本市場資金協助業務擴展，但該類公司目前缺乏上市管道，所以經參酌各國上市條件訂定原則，修正臺灣證券交易所有價證券上市審查準則。

其中新增符合一定條件的大型無獲利企業得申請上市，希望達成協助創新企業上市、籌集資本。另外，證交所表示，也會要求此類公司申請上市時的公開說明書，應於封面特別載明未要求獲利能力等字句，以提醒投資人注意。