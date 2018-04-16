被動元件族群飆漲 龍頭國巨攻上漲停 再創616元天價

被動元件相關股價隨廠商不停漲價，近來持續高漲，龍頭國巨 (2327) 今日盤中亮燈攻上漲停 616 元，再創歷史新天價，相關類股在此漲勢帶動下，包括，華新科 (2492)、日電貿(3090) 及蜜望實 (8043) 也同步鎖住漲停。整體被動元件漲價題材不斷，據法人表示，目前 MLCC、鋁質電容、固態電容及晶片電阻等，去年沿路漲價，更在缺貨狀態下，進入搶料時刻，也傳被動廠商訂單出貨比衝高至 200 元，也就是廠商以 100 元出貨，新接訂單就能有 200 元，因此造成被動元件火熱狀態。



國巨在客戶端需求一直向上成長，更在利基型產品擴產效益逐步顯現下，今年第一季營收 110.25 億元，創下單季新高，較去年同期增加 61.7%。



華新科 3 月營收以 26.29 億元，創歷史新高紀錄，年增 58.26%，第一季也達 67.1 億元，年增 45.25%、季增 12.64%。



日電貿 3 月營收 9.74 億元，月增 53.99%、年增 46.71%，也直逼今年 1 月歷史新高，第 1 季營收 25.84 億元，年增率 28.94%，同樣創單季新高。



另外，蜜望實今日以 29.75 元開盤，即攻上漲停 32.10 元。而目前被動元件相關類股，包括禾伸堂 (3026)、奇力新(2456) 也守穩百元俱樂部。







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