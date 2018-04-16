◆台灣集中市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧04月16日 交易日 ◆當日淨買超 ◆當日淨賣超 代碼 股票名稱 當日淨買超 累計15日 代碼 股票名稱 當日淨賣超 累計15日 (張) (張) (張) (張) 00637L 元大滬深300正2 48897 0 2311 日月光 -11132 -31674 00633L 富邦上証正2 11985 0 00632R 元大台灣50反1 -5673 0 00655L 國泰中國A50正2 11463 0 1314 中石化 -4953 -1409 00677U 富邦VIX 8313 0 2367 燿華 -4320 -7980 00636 國泰中國A50 2972 25118 006203 元大MSCI台灣 -2966 0 2303 聯電 2200 24614 3481 群創 -2806 -22750 2349 錸德 2125 1731 2382 廣達 -1736 -15521 2323 中環 1985 4508 5880 合庫金 -1509 -8181 2337 旺宏 1862 -1508 4938 和碩 -1388 -6841 1312 國喬 1648 7311 2888 新光金 -1296 -289 2885 元大金 1599 13910 2353 宏碁 -1255 -1629 2834 臺企銀 1247 17240 00634R 富邦上証反1 -1253 0 2454 聯發科 1224 -517 2330 台積電 -1197 -18621 2892 第一金 1063 12678 2891 中信金 -1191 -20537 006206 元大上證50 1058 0 00683L 元大美元指數正2 -1021 0 2313 華通 921 -4371 6116 彩晶 -935 -20537 2886 兆豐金 890 -1283 2371 大同 -912 -2215 2448 晶電 744 -7557 1609 大亞 -751 -23 2823 中壽 716 2100 1504 東元 -698 -6216 1605 華新 700 7660 2002 中鋼 -688 -16422 2356 英業達 696 -372 1326 台化 -659 -895 2903 遠百 659 8215 2515 中工 -600 -199 2492 華新科 652 -292 3034 聯詠 -592 -592 3037 欣興 626 -538 2456 奇力新 -590 254 2603 長榮 626 -4261 8150 南茂 -575 -6492 2618 長榮航 625 5971 2014 中鴻 -556 -278 006205 富邦上証 596 0 00656R 國泰中國A50反1 -555 0 1905 華紙 568 642 00707R 元大S&P日圓反1 -531 0 2474 可成 547 1352 3596 智易 -530 -560 1216 統一 522 1218 00671R 富邦NASDAQ反1 -525 0 備註： 當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出 淨買超、淨賣超前30名個股