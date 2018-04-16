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◆台灣集中市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧04月16日 交易日  
  
◆當日淨買超                                     ◆當日淨賣超  
代碼   股票名稱          當日淨買超  累計15日    代碼   股票名稱          當日淨賣超  累計15日  
                           (張)       (張)                                  (張)       (張)     
00637L 元大滬深300正2         48897         0    2311   日月光                -11132    -31674  
00633L 富邦上証正2            11985         0    00632R 元大台灣50反1          -5673         0  
00655L 國泰中國A50正2         11463         0    1314   中石化                 -4953     -1409  
00677U 富邦VIX                 8313         0    2367   燿華                   -4320     -7980  
00636  國泰中國A50             2972     25118    006203 元大MSCI台灣           -2966         0  
2303   聯電                    2200     24614    3481   群創                   -2806    -22750  
2349   錸德                    2125      1731    2382   廣達                   -1736    -15521  
2323   中環                    1985      4508    5880   合庫金                 -1509     -8181  
2337   旺宏                    1862     -1508    4938   和碩                   -1388     -6841  
1312   國喬                    1648      7311    2888   新光金                 -1296      -289  
2885   元大金                  1599     13910    2353   宏碁                   -1255     -1629  
2834   臺企銀                  1247     17240    00634R 富邦上証反1            -1253         0  
2454   聯發科                  1224      -517    2330   台積電                 -1197    -18621  
2892   第一金                  1063     12678    2891   中信金                 -1191    -20537  
006206 元大上證50              1058         0    00683L 元大美元指數正2        -1021         0  
2313   華通                     921     -4371    6116   彩晶                    -935    -20537  
2886   兆豐金                   890     -1283    2371   大同                    -912     -2215  
2448   晶電                     744     -7557    1609   大亞                    -751       -23  
2823   中壽                     716      2100    1504   東元                    -698     -6216  
1605   華新                     700      7660    2002   中鋼                    -688    -16422  
2356   英業達                   696      -372    1326   台化                    -659      -895  
2903   遠百                     659      8215    2515   中工                    -600      -199  
2492   華新科                   652      -292    3034   聯詠                    -592      -592  
3037   欣興                     626      -538    2456   奇力新                  -590       254  
2603   長榮                     626     -4261    8150   南茂                    -575     -6492  
2618   長榮航                   625      5971    2014   中鴻                    -556      -278  
006205 富邦上証                 596         0    00656R 國泰中國A50反1          -555         0  
1905   華紙                     568       642    00707R 元大S&P日圓反1          -531         0  
2474   可成                     547      1352    3596   智易                    -530      -560  
1216   統一                     522      1218    00671R 富邦NASDAQ反1           -525         0  
  
備註：  
當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出  
淨買超、淨賣超前30名個股
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