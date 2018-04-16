【華冠投顧】村田停產被動元件全面噴出

藍慶賜 分析師

MLCC 龍頭村田發出停產通知，村田明確訂出停產時間，相關規格的最後下單期限為 2019 年 3 月 31 日，最終出貨日期為 2020 年 3 月 31 日，規畫停產 0603 尺寸以上產品，村田與 TDK 如出一轍，主要是將產能轉換至汽車電子上。(2327) 國巨、(2492) 華新科成為最大受惠者。

離岸風電 20 日將先舉行「109 年完工併聯」遴選作業，遴選結果最快將於 23 日公告。27 日、28 日則舉行「110 年到 114 年完工併聯」遴選作業，遴選結果將最快將於 30 日公告。離岸風電從題材將進入實質的建設階段，是否能取得標案會將會是選股的重點。離岸風電龍頭 (3708) 上緯投控、(1589)永冠 KY，基礎建設 (9958) 世紀鋼、(2013)中鋼構等。

生技醫療族群今天表現較為弱勢，缺少漲停的指標股。生技醫療股中的新藥股 (4152) 台微體與 (6497) 亞獅康 KY 兩檔都有赴美發行 ADR 的規劃，最快 5 月就會掛牌交易。股價回檔整理時，可留意出現止跌回穩訊號的進場機會。

作者: 華冠投顧 藍慶賜分析師

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