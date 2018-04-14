〈解構六福困境〉飯店業不僅背負高租金 一個指標看出正處在艱困環境

六福 (2705-TW) 旗下老牌五星級飯店「台北威斯汀六福皇宮」將要在今年底結束營業，震撼業界，六福將主因歸咎在高漲的租金，房東國泰人壽則喊冤有降低租金協助改善經營，細觀察六福財報，確實可看到驚人的租金漲幅，但從各大飯店去年營業利益成長率來看，可說各家都相當慘烈，超過半數上市櫃業者表現衰退，顯然飯店業確實處在艱困的經營環境，而高漲的租金則是壓垮六福皇宮的最後一根稻草。

就六福本身來看，翻開其過去財報，可推算六福皇宮在 2016 年、2017 年的房租約 4.8 億元、4.9 億元，再往前細究，2012-2015 年間六福皇宮租金約為 4.5 億元逐漸漲至 4.7 億元。

然而，六福自 1999 年承租六福皇宮後，2000 年租金支出是 2.9 億元，至 2007 年達 4.2 億元，也就是說，18 年來租金的確漲了逾 60%，符合六福集團執行長莊豐如所言，顯然租金高漲的壓力，不僅對一般租屋族而言是一大負擔，就連大集團也吃不消。

飯店業內人士坦言，六福皇宮的租金確實偏高，而六福除了六福皇宮外，若再加上南港六福萬怡酒店，去年公布的營業租賃成本逾 8 億元；事實上，同業寒舍 (2739-TW) 一樣也有不小的租金壓力，寒舍旗下擁有台北喜來登大飯店、寒舍艾美酒店以及礁溪寒沐，營業租賃成本達 9 億元。

若先不論租金成本，從上市櫃飯店經營狀況來看，可看出實際上各大業者經營相當艱鉅，去年亞都 (5703-TW) 營業利益年衰退幅度高達 100.45%，而六福、高野 (2736-TW)、遠雄來 (2712-TW) 和寒舍營業利益分別年減 96.77%、95.18%、72.86% 以及 70.41%，老爺知 (5704-TW) 也衰退 29.93%，就連晶華 (2707-TW) 僅有 1.07% 的成長；除了晶華之外，上述業者營業利益率均低於 5%。

僅國賓 (2704-TW)、雲品 (2748-TW) 表現相對亮眼，營業利益成長均超過 1 成，分別達 18.73%、14.41%。

雖然各家業者經營業態略有不同，但可發現多數業者去年營收頂多小幅成長，加上高漲的人事、租金和食材成本等，多數業者都處於本業衰退狀態。

去年獲利成長最多的雲品來看，主要是透過併購中小餐飲宴會廳來快速擴大營收規模，餐飲事業已是最主要貢獻業績來源。

而晶華則是透過多品牌晶英、捷絲旅的操作，成功區隔住房市場並搶下更多元的客源，此外，晶華也開設館外餐廳、開賣冠軍牛肉麵冷凍包裝等來推升營收。

各界都在觀察未來六福皇宮吹熄燈號後，哪一家飯店業者會承租下來展開營運，然而，就整體市況來看，近 2 年仍有新飯店陸續加入，供給增加導致房價難以拉升，不論如何，六福皇宮的問題除了業者本身的經營模式有待調整之外，各大業者正面對住房價格漲幅有限但年年高漲的成本，獲利模式受矚目。