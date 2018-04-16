敘利亞情勢緊張 油價再掀漲勢 EG、ABS、DOP二線塑化股攻勢起

美英法國聯軍對敘利亞發動攻擊，國際油價應聲上揚，布蘭特原油一度上漲到 72 美元，紐約原油亦同步來到 67 美元，亞洲地區殼牌、東曹等輕油裂解廠陸續傳出歲修消費，加上石化產品旺季撐腰，二線塑化股 PVC(聚氯乙烯)華夏 (1305)、ABS(丙烯(月青)- 丁二烯 - 苯乙烯) 國喬 (1312)、台達化(1309)，以及 EG(乙二醇) 東聯 (1710)、中纖(1718)，以及 DOP(可塑劑) 聯成 (1313) 同步表態上攻。敘利亞情勢緊張，原油地緣政治風險升高，心理面影響性大於實際供需基本面，布蘭油價突破 70 美元，原料成本走揚，加上大陸因環保管制政策，節制產能，這對於第二季塑化偏向正面。



上周台塑四寶所公布財報來分析，第一季油價處高檔，以布蘭特為例，除了 2 月短暫跌到 62 美元左右，大多數時間均在 68、69 美元區間之間波動，原料採購時間差庫存利益不如去年第四季，台塑化 (6505) 第一季本業獲利不如前一季，但四大公司獲利總和 566.23 億元，年增率 2.8%。



第二季進入亞洲輕油裂解廠歲修高峰，約有 70 萬噸乙烯供應受到影響，本周上游塑化原料除了丁二烯下跌外，其餘均是上漲的格局，根據 Platts 資料顯示，乙烯上漲 2.23%，報價 1375 美元，原料成本支撐下，EG 大漲逾 4%，報價重返 1 千美元。



EG 報價回神，東聯震盪走高，來到 33.1 元，展開挑戰今年 1 月 9 日 35.05 元前波高點的企圖心，中纖跟進上攻收復 10 元票面，聯成來到 20.95 元，創下 2011 年 8 月以來新高。



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