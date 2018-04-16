【異動股】銀行股集體走弱 寧波銀行(002142-CN)跌近5%

今日早盤，權重股銀行板塊走弱。截至發稿，寧波銀行(002142-CN)跌4.65%報18.05元，南京銀行(601009-CN)跌4.44%報7.96元，招商銀行(600036-CN)跌4.40%報28.24元，建設銀行(601939-CN)跌4.18%報7.34元，平安銀行(000001-CN)跌4.06%報11.10元，工商銀行(601398-CN)跌3.48%報5.82元，中信銀行(601998-CN)跌3.4%報6.26元，張家港行(002839-CN)、農業銀行(601288-CN)等股跌逾2%。

近日，國家金融與發展實驗室、中國社會科學院金融研究所及金融法律與金融監管研究基地發布了《中國金融監管報告2018》。《報告》指出，中國系統性金融風險的潛在表現之一是流動性風險，且集中體現在銀行間市場，表現為“資産荒”和“負債荒”并存。

為進一步防範化解系統性金融風險，控制流動性風險，《報告》建議，應該把主動防範化解系統性金融風險放在更加重要的位置，建立健全系統性風險監測預警體系，深化金融監管體系改革，注重功能監管、依法監管和監管協調。實施貨幣政策與宏觀審慎雙支柱政策框架，保障金融安全與穩定。

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