一個女強人闖出一片天

4 月 12 日環球晶由徐秀蘭領軍參加櫃買中心的業績發表會，全場坐無虛席，徐秀蘭使出渾身解數，描繪了 12 吋矽晶圓未來的遠景，也為母公司中美晶的股價鳴不平。這是今周刊報導，每天 3:58 分一定起床，然後展開一天工作的女中豪傑。環球晶在徐秀蘭領軍下，正好遇上大尺寸矽晶圓全面缺貨，而環球晶在產業谷底併入 Sun Edison，在景氣復甦中大顯身手。中美晶在 2016 年第四季仍虧損 1.698 億，去年業績大放異采，全年大賺 52.75 億，EPS 高達 12.06 元，今年業績仍看好，股價已漲到 511 元，假如從上櫃的 61.5 元算起，股價漲幅 730%，這只是兩年的時間。



環球晶股價大漲，市值推進到 2156 億元，成為全台第 25 大市值企業，環球晶最近可能追上廣達的 2167 億，現在金融股的合庫、玉山金、華南金都被環球晶追過，而且鼎鼎大品牌的華碩電腦也不是對手，有趣的是聯電市值 1944 億，不但環球晶趕過聯電，13 日連國巨市值都達 1963 億，也超過聯電，一家被動元件廠打敗晶圓代工廠，令人覺得不可思議。



徐秀蘭帶著環球晶拼搏一生，她的能幹，為股東創造的回報，令所有股東點滴在心頭。



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