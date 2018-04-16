【IPO追蹤】天保能源(01671-HK)今招股 發售價1.74港元至1.9港元

天津港保稅區(海港)唯一一家能源運營商天保能源(01671-HK)於4月16日至19日招股，公司擬發行3854萬股H股，其中公開發售佔10%(384.5萬股H股)，配售佔90%(3468.6萬股H股)，另有15%發售量調整權。每股H股發售價範圍1.74港元至1.9港元，每手2000股，預期H股將於2018年4月27日開始於聯交所買賣。

集資所得其中約1910萬港元(1600萬元人民幣)(約62.2%)將用於提升的技術及設備，包括升級公司的除塵系統以達到超潔淨標準；及升級公司的1號及2號變電站。約11.6百萬港元(970萬元人民幣)(約37.8%)，將用於成立天保售電公司，並根據能源行業改革的最新發展規定注資其已註冊資本。

天保能源已與津聯集團有限公司訂立基石投資協議，據此，基石投資者整體同意按發售價認購以1800萬港元。按發售價為1.74港元計算，基石投資者將認購的H股總數將為1034.4萬股H股，約佔股份發售完成後已發行股份的6.71%及根據股份發售所發售H股的26.84%(假設發售量調整權並無獲行使)；或股份發售完成後已發行股份的6.47%及根據股份發售所發售H股的23.34%(假設發售量調整權獲悉數行使)。

按發售價為1.82港元(即本招股章程所列發售價範圍的中間價)計算，基石投資者將認購的H股總數將為989萬股H股，約佔股份發售完成後已發行股份的6.42%及根據股份發售所發售H股的25.66%(假設發售量調整權並無獲行使)；或股份發售完成後已發行股份的6.18%及根據股份發售所發售H股的22.31%(假設發售量調整權獲悉數

行使)。

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