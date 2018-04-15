協鑫新能源(00451-HK)透過融資租賃興建其發電站

協鑫新能源(00451-HK)公布，2018年4月13日，集團與蘇銀金融租賃訂立宿遷金融租賃協議I，據此，蘇銀金融租賃將自四川通藝來購買宿遷租賃資產I，代價為約3135萬元(人民幣/下同)；及於收購後，蘇銀金融租賃作為出租人會將宿遷租賃資產I出租予公司間接附屬公司宿遷綠色能源，為期8年，租金總額估計為約3870.9萬元。此外，根據宿遷金融租賃協議I，宿遷綠色能源將向蘇銀金融租賃支付服務費約122萬元。

此外，與蘇銀金融租賃訂立宿遷金融租賃協議II，據此蘇銀金融租賃將自宿遷綠色能源購買宿遷租賃資產II，代價約為7700萬；及於收購後，蘇銀金融租賃作為出租人會將宿遷租賃資產II出租予宿遷綠色能源，為期6年，租金總額估計為約9030.9萬元。此外，根據宿遷金融租賃協議II，宿遷綠色能源將向蘇銀金融租賃支付服務費200.7萬元。

作為光伏發電站項目的開發商，协鑫新能源將能透過宿遷融資租賃協議及過往融資租賃協議項下的融資租賃安排，衍生額外流動資金，並受惠於額外的營運資金，以支持其業務及營運活動公司不時需要資金興建其發電站項目。

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