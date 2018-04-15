陳茂波呼籲外界對港元流走毋須過分擔心

港元持續疲弱，多次觸發7.85弱方兌換保證，金管局四度承接港元沽盤，財政司司長陳茂波形容是一如所料，呼籲外界對港元流走毋須過分擔心，因為政府已一早做好準備。

陳茂波在網誌解釋，美國聯儲局自2015年至今已六度加息，港美息差明顯拉闊，吸引「套戥交易」使港元流向美元，最終令部分資金流出香港。他說聯繫匯率是一種貨幣發行局制度，按聯匯設計將出現資金流出、結餘收縮、港息上升及匯率穩定的「四步曲」，完全是機制設計之內的正常運作。

陳茂波表示，自2009年美國實施量化寬鬆政策以來，約共有1,300億美元流入本港，金管局將有關資金全數投放在高流動性美元資產，即使遇上大額資金要求，金管局都能夠應付，加上本港銀行高流動性資產超過4萬億港元，能為資金流走提供充足緩衝。

他又說，資金流出後，港元利率會更趨近美息，短期內不會大幅飊升，但借貸人的利息開支亦難免會因而上升。他提醒市民，不應期望超低息環境無止境地持續下去，要量力而為及小心管理好風險。

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