鐵總轉讓高鐵WiFi公司49%股權 互聯網巨頭或競標

摘要：近日，北京產權交易所官網掛出一則產權轉讓公告，動車網絡科技有限公司擬轉讓49%的股權，這被視為中鐵總啟動混合所有制改革邁出的重要一步。有消息援引騰訊高管的話稱，騰訊(00700-HK)對此次股權招標非常有興趣，將參與競標。

據中國之聲《新聞縱橫》報道，近日，北京產權交易所官網掛出一則產權轉讓公告，動車網絡科技有限公司擬轉讓49%的股權，這被視為中鐵總啟動混合所有制改革邁出的重要一步。動車網絡成立於2017年12月20日，中國鐵路總公司完全控股的中國鐵路投資有限公司是動車網絡的100%控股股東。值得註意的是，動車網絡也是中鐵總確定的下屬企業中唯一經營動車組WiFi的企業。

早在幾年前，一個19歲的男孩在火車上賣WiFi的事情曾廣為流傳，據說他把火車車廂變成網吧，在半小時內賺取了500塊。坐著動車連著WiFi，是不少朋友的期待，背後也蘊含著巨大的商機。

去年6月，「復興號」在京滬線運營。按計劃，高鐵還將逐漸實現WiFi信號全覆蓋。這樣一個貼地飛行的流量入口開放了股權招標，自然成了不少人眼裏的風口。那麽，誰正摩拳擦掌，最終又會花落誰家呢？

有消息援引騰訊高管的話稱，騰訊對此次股權招標非常有興趣，將參與競標。不過昨天，騰訊公關部門未能向中國之聲證實此消息。

去年11月，中鐵總向阿里巴巴集團拋出「橄欖枝」，稱願意與阿里這樣的優秀企業合作，推進高鐵網與互聯網「雙網融合」。由此看來，阿里和騰訊，或許又將在這個入口掰起腕子。

隨著國企混改大幕開啟，此輪股權轉讓早有端倪可循。今年年初，鐵總黨組書記陸東福在工作會議上提到「積極推進混合所有制改革」：研究各專業優勢公司和科技型企業實施混改方案，推進WiFi運營公司股權轉讓，構建市場化運行機制，促進鐵路資本與社會資本融合發展。

北京交通大學中國交通經濟研究中心副所長李紅昌認為，WiFi在某種意義上來講，是具有一定對外經營業務特征的資產。它的邊界容易劃分，對運輸主業的幹擾比較弱，從而容易劃清控制主體、受益主體和相應的市場化運作的邊界。中國鐵路總公司自身更多的是一個運營服務公司和增值服務公司，從科技力量上來講需要和社會的科技公司相合作。但在現在的情況下，更多的是科技和資本的融合。因此，吸引更多社會資本進入有助於它融通資本，更好地進行技術創新，也符合資本、技術和市場融合的基本發展趨勢。

實際上，高鐵、動車WiFi領域都曾有不少運營方試水，但卻多年深陷惡性競爭及行業整體虧損的困局。「復興號」上的WiFi，有600M的免費流量上限，且必須先下載相應的APP，不少乘客還是覺得不方便，有沒有更好的用戶體驗和商業模式呢？此外，還有不少旅客表示，現有的WiFi存在信號不穩定、網速不夠快的問題，能不能解決呢？

中國鐵路總公司有關部門負責人對媒體介紹，此次股權轉讓是在實現國有資產保值增值的同時，引入並發揮社會優勢資源，努力提高鐵路WiFi運營服務水平。北京交通大學中國交通經濟研究中心副所長李紅昌認為，通過引入社會資本投入者的方式來提高它的社會化的治理水平。通過和社會資本的合作想更加提高其運作的效率、效益，更好地體現中國鐵路總公司市場化取向的意志和決心。

根據此次披露的信息，49%股權轉讓底價30.49億元，一次性支付。要求意向受讓方必須是在中國境內依法註冊並有效存續的企業法人。如果是聯合受讓，聯合體成員不多於5家，且每家聯合體成員受讓標的企業股權比例不低於5%。此外，意向受讓方還要具有良好的財務狀況、支付能力及商業信用。

對於這樣的條件，國資專家、上海天強管理咨詢有限公司總經理祝波善認為，不僅在資本上，還是資源、實力的問題，確實對一般企業來說這個門檻足夠高，估計也就是和BAT差不多當量級的單位合作。

互聯網專家王越認為，在競標條件中規定類似商業信用等不可量化的指標，反映了當前國有企業和民營資本在相互融合過程中存在的一種利益平衡過程。因為國有企業的改制既要保證國有資產的經營權所有權得到一定有效的保障，同時也要保障改制升級的結果會得到一個靈活的經營機制，幫助企業更好地發揮主觀能動性，激活國有資產的生產效率。

對於此次高鐵WiFi的競標，王越認為是給所有的互聯網企業都打開了一個新的發展空間。他說：「國內社會輿論有段時間一直在討論虛擬經濟和實體經濟誰才是真正的王，或者哪一個應該重點扶持。這一次進一步地開放高鐵，其實是互聯網行業和傳統實體經濟在國家層面上達成了一定程度上的一致意見，就是不用再爭論實體經濟好，還是虛擬經濟好，只有兩者能夠結合起來才是真正的好。優質大型互聯網平台能夠參與國有資產的改革，就像優秀的中小網絡公司能夠被大的互聯網企業兼並收購一樣，它不僅有利於產業資源重新優化配置，而且能夠助推新舊經濟的轉型升級，同時這也是互聯網從業者在新時代的新機遇。」

王越預測，此次招標局面將會非常激烈，不少互聯網巨頭將會爭相參與競爭。一方面可以幫助他們快速獲取新增的大體量用戶流量入口，另一方面是進一步融入國有資產社會化改制的良好機會，相當於他們不僅能獲得流量增量的紅利，同時還能收獲國企改革紅利。

據悉，高鐵WiFi公司股權轉讓的信息披露期滿日期是4月28日，根據投資人的報名情況，才能確定後續比較選擇的程序，並最終確定旅客將連上誰的WiFi。

本文來自央廣網 記者劉飛 王楷 見習記者馬歡

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