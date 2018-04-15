兩年時間，市場對川普的感情變了多少？

從 2016 年贏得美國大選後的市場信心滿滿，到如今掀起全球貿易戰，「保護主義」本質敗露，川普上任後的近兩年時間，市場對他的感情已經發生了本質改變許多……

具體來看（via 高盛的報告）：

1、國內政策

2016 年大選之後，市場對川普的國內政策滿懷信心。儘管承認川普白宮可能會給市場帶來更大的波動性，但總體是樂觀的。

由於共和黨控制了國會和白宮，相信稅改、醫改、基建法案能順利得到通過。並且那時還沒有「通俄門」調查。

而到了 2018 年 4 月，市場的態度已經轉變，隨著白宮高級官員的高離職率，政策不確定加大，市場剩下的只有擔心。

儘管是稅改通過，但通過進一步的立法幾乎不可能；隨著眾議院議長瑞安不再競選，11 月份的國會中期選舉註定將是民主黨的勝利。

而特別檢察官米勒辦公室的「通俄門」調查還在繼續。

2、國際關係

2016 年美國大選之後，川普還在「全球主義者」與「美國第一」之間徘徊。

到了今年 4 月，川普的關稅行動已經證明他是個赤裸裸的貿易保護主義者。

3、經濟

2016 年大選之後，基於調查的指標顯示經濟正在改善。

今年 4 月，採購經理人指數（PMI）增速開始下滑。

4、通膨

2016 年大選後，美國通膨處於低位。

今年 4 月，隨著勞動力成本和商品價格上漲，美國的通膨率逐步上升。

5、利率

2016 年大選後，聯準會的政策依然是高度寬鬆的；10 年期公債殖利率為 2.3% 左右，預計緩慢上漲。

今年 4 月，聯準會每個季度都在穩步收緊貨幣政策；10 年期公債殖利率升至 2.8%，料逐步升至 3.25%。

6、監管 / 去監管

2016 年大選之後，川普放鬆監管和親商的哲學意味著與 8 年歐巴馬政府的政策做個了斷。

NFIB 小企業信心指數飆升。

今年 4 月，數據私密性的擔憂提升監管風險，網路和社交媒體平台公司遭遇監管壓力。

NFIB 指數盤旋在紀錄高位。

7、標普 500 指數估值

2016 年大選之後，標普 500 指數的未來 P/E 是 18 倍（top-down method）/16 倍（bottom-up method）。

預期 EPS 增長速度：10%（top-down 和 bottom-up method）。

今年 4 月，標普 500 指數的未來 P/E 是 17 倍（top-down method）/17 倍（bottom-up method）。

預期 EPS 增速：5%（top-down method）/10%（bottom-up method）。

『新聞來源／華爾街見聞』