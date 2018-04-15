美國4月密西根大學消費者信心不及預期 美元跌幅放大

儘管美國川普政府的減稅政策今年落地，但進入 4 月以來，在全球貿易戰恐慌的壓力下，美國消費者信心意外下滑，長短期的通膨預期都報下行。

周五美國密西根大學公布的調查結果顯示，美國 4 月消費者信心指數初值為 97.8，低於預期的 100.5，3 月前值 101.4 曾創 2004 年 1 月以來最高。

反映消費者對自身財務狀況評估的現況指數 4 月初值 115，3 月前值 121.2 曾創紀錄新高。反應消費者對未來一年狀況評估的預期指數初值 86.8，低於前值 88.8。

美國消費者對 1 年和 5 年的通膨預期，是聯準會高度關注的調查類通膨數據。1 年通膨預期初值 2.70%，低於前值 2.80%。 5 年通膨預期初值 2.40%，也低於前值 2.50%。



美國密西根大學消費調查主管 Curtin 表示，4 月初值大幅反轉了此前兩個月的數據走勢，全美各個區域、各個年齡段和所有收入階層的消費者都獲得信心下滑，主要由於擔心川普政府貿易政策對美國經濟的潛在影響。鑒於貿易政策存在不確定性，一些預期變化與經濟現狀並不相符。

調查顯示，29% 的受訪消費者「不由自主地」提到了貿易政策，其中絕大部分人都持有負面看法。在負面評價美國貿易政策的人中，對未來一年狀況評估的預期指數僅為 64.2，而沒有提到貿易政策的人預期指數高達 93.9，可見其中的明顯差異。

同時，負面評價美國貿易政策的人，對未來一年的通膨預期較沒有提到貿易政策的人高出 0.4%，對 5 年長期通膨的預期也要比沒有提到的人高出 0.2%。其他導致 4 月消費者信心初值環比回落的因素還包括，對美國利率上升可能導致經濟小幅放緩的預期也在上漲。

但 Curtin 認為，美國消費者信心還處在相對高位，市場不必對這份數據過於擔憂。數據整體暗示出從 2018 年中期到 2019 年中期的美國消費增幅為 2.7%，可以支持經濟健康增長。

消費者信心指數是反映消費者對美國經濟信心強弱的指標。若消費者信心上升，債市通常視之為利空，價格下跌，股市則視之為利多。密西根大學通常每月兩次對 500 個美國消費者的態度進行調查，內容涉及對未來的經濟展望，包括個人財務、通膨、失業率、政府政策和利率走勢等。

美元指數在數據發布後跌幅放大，交投於 89.77。此前，兩年期美債殖利率上漲 2.5 個基點，刷新 2008 年 9 月以來盤中高位至 2.373%。COMEX 黃金期貨漲幅擴大，得益於美元走軟和美股回吐漲幅，納指轉而下跌。

『新聞來源／華爾街見聞』