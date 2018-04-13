【港股解碼】滴滴外賣VS美團打車：新一輪餐飲、出行大戰

隨著移動互聯網的飛速發展，互聯網公司的商業模式也更加的多元化，搞外賣的美團突然殺進打車行業，出行領域佔據絕對優勢的滴滴跨界當起了外賣小哥。美團做打車，高呼“除餓滅滴”；滴滴做外賣，組建10人秘密小分隊，凸顯“獨角獸”們的商業想像力。

網約車大佬入駐外賣餐飲行業

近日，在江蘇無錫刮起一陣“外賣電商送券”風，一時間外賣電商送券活動成為江蘇無錫市民朋友圈、微博討論的熱點話題。在這一送券活動中，優惠券優惠力度最大、數量最多的當屬滴滴外賣。

可能有些人乍一聽“滴滴外賣”會覺得有些奇怪。然而在4月1日，滴滴外賣正式在江蘇無錫開啟試運營。在試運營第一天，滴滴外賣憑藉首單立減20的強大優惠力度迅速搶佔外賣市場。一個多星期的時間，在外賣平臺深耕多年的美團和餓了麼也“不甘示弱”，紛紛加入送券、滿減的優惠活動之中，外賣送券“混戰”在無錫一觸即發，並呈愈演愈烈的局勢。

滴滴外賣在經過8天的試運營之後，於4月9日正式在江蘇無錫全城範圍內上線，4月9日當天，訂單總數達到33.4萬單，順利成為無錫市場份額第一的外賣平臺。這標誌著網約車平臺老大——滴滴打車，以江蘇無錫作為“根據地”，正式加入外賣餐飲行業，滴滴外賣正式上線。

4月10日滴滴外賣官方發佈感謝信稱，外賣是滴滴在繼出行領域創造用戶價值上的又一次嘗試，這次取得的成績在意料之外，同時也驗證了市場旺盛的需求，滴滴出行用戶和外賣用戶高度重合，以及在產品技術上的深厚積累和協同效應。此外感謝信中還闡述了“出行的本質是運輸，過去幾年來滴滴已經搭建了高效智能的運輸服務網絡，外賣平臺的上線則是這一服務網絡的延展”的商業理論。

美團出行，再一次掀起網約車價格戰

網約車平臺作為一個相對成熟的領域，一方面不僅為廣大市民的出行提供了便利，提高了車輛的利用效率，緩解交通壓力和環境問題；另一方面網約車平臺通過提供服務也獲得了可觀的收益。

就在滴滴出行打入外賣領域的時刻，美團作為外賣平臺的老大也不甘示弱，攜行業老大的風範在網約車平臺“開疆拓土”——美團打車也開始上線。

3月21日，美團打車結束了為期一年的試運行以後開始殺入一線城市上海，到目前為止，不過短短幾日美團打車已經佔領30%的市場份額。4月3日，美團收購摩拜單車，至此美團出行板塊包括摩拜單車和美團打車業務，不難看出其目標直指ofo和滴滴打車。

多年前滴滴和快的激烈的價格戰依舊讓很多人記憶猶新，團購起家的美團，再一次掀起“腥風血雨”的網約車價格戰。“外賣小哥”美團以前三單立減14元的優惠力度進入市場，對司機端的抽成只有8%，比滴滴打車少了12%。而作為“老司機”的滴滴打車怎可示弱，迅速做出應對措施，以“明日打車0元，還贈週末大額立減券”進行對抗。

不難預料，美團打車和滴滴打車的這場“網約車之戰”還將持續一段時間，而具體的結局如何還是很難說的，畢竟這與當時滴滴和快的之間同行業競爭不同，跨界競爭想必會擦出更多火花。

兩家巨頭“跨界”分析

長時間以來美團和餓了麼一直佔據著外賣平臺，而網約車市場一直由滴滴打車所壟斷，當阿裏收購餓了麼，人們正猜想阿裏是不是也要進軍外賣領域時，美團卻做起了打車，滴滴做起外賣。

隨著區塊鏈的瘋狂走紅，互聯網也開始躁動起來，各大公司、各大企業開始尋求轉型、升級，在自己的領域裏獲得更為長遠的發展。

美團之所以要“挑戰”滴滴在網約車領域中的“王者”地位。

首先，美團和滴滴在全球科技創業公司“獨角獸”排行榜中均位於前十，雖然美團估值略弱於滴滴，但估值也都在100億以上，這使得美團有雄厚的資本實力進入網約車領域。

其次，美團擁有巨大的市場潛力，數據顯示美團點評日活躍用戶2.5億中30%有出行需要。也就是說，僅美團打車自有平臺就擁有7500萬活躍用戶，市場潛力巨大。美團打車隸屬於美團點評的行政事業部，最初源自於美團點評用戶驅動，推出美團打車的主要目的是滿足平臺用戶的出行需求，打造為用戶提供“吃、喝、玩、樂”一應俱全的一站式服務平臺。

再次，美團自身有業務基礎，優勢業務和出行業務能關聯上，這也使得美團有信心能夠進入網約車領域，以便日後提升公司整體估值，對於未來美團上市有所幫助。

對於滴滴外賣很多人的猜想是美團打車業務對滴滴打車造成了一定的衝擊，因此滴滴打車也開啟外賣業務予以還擊。

如果從網約車相關政策和滴滴自身發展情況不難看出為何滴滴跨界做“外賣小哥”。

首先，從近一年滴滴快車訂單業務量上看，基本沒有明顯的增長趨勢。網約車相關新規定的出臺給滴滴帶來很大的壓力。

其次，滴滴減少對司機的補貼，導致訂單完成情況不客觀。共用單車的盛行對滴滴短途約車在一定程度上構成了衝擊。

再次，美團打車、高德順風車的興起，打破了滴滴打車多年在網約車領域中的壟斷地位。

因此，無論是自身業務狀況，還是市場環境的影響，如果滴滴還選擇將“雞蛋放在一個籃子裏”單純做網約車領域的話，很難實現互聯網企業的“平臺夢”，限制自身的發展。

“外賣小哥”和“老司機”未來該何去何從

在這場餐飲、出行大戰中，美團似乎掌握了更多的主動權，滴滴相對來說更像是防守一方。

滴滴創始人在接受媒體採訪時表示“滴滴是戰略驅動，不是機會驅動”，滴滴早在2015年通過投資對外賣領域有過接觸，程維表示“當時我們是想試一試滴滴這個體系能不能幫助外賣的物流網絡，當時Uber也做了Eats，希望對這個市場有了解”。

滴滴在開拓領域的首戰中告捷，嘗到甜頭的滴滴將進軍更多城市。同時從餐飲外賣業務出發衍生到水果、生鮮、商超、藥品等生活消費的各個方面。不斷拓展更多的類別，爭取更多的流量和訂單，為平臺帶來更高的提價空間。

與此同時，在上海成功上線的美團打車也將緊鑼密鼓的籌備在北京、成都、杭州、福州、溫州、廈門等城市的上線工作。

然而目前網約車平臺以相對成熟，美團打車短期也將面臨准入難、獲客難的問題，“外賣小哥”想當“司機”似乎也並不是件容易的事兒。長遠來看，美團打車是與美團原有吃喝玩樂業務的深度融合，具有1+1＞2的成效，加上長時間以來積累下的大量用戶，美團只要做好產品結合和用戶體驗方面的工作，未來還是能在網約車領域獲得一定的市場份額。

儘管現在外界對美團打車和滴滴外賣存在質疑聲，未來誰將是這場“戰爭”的贏家也很難下定論，可以肯定的是目前最終受益的還是消費者。

■ 作者｜劉玲玲

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