台幣一度貶1角創2個月新低 台股行情後市有憂

台股指數今 (13) 日在平盤上下狹幅震盪，終場上漲 10.10 點至 10965.39 點，周線成功翻紅，不過，從匯市來看卻有資金行情退燒的氣氛，新台幣盤中最多一度貶值多達 1 角，最低來到 29.36 點創 2 個月來新低，法人提醒，須留意外資態度恐轉保守。

外資今日雖在現貨市場賣超 19.32 億元，且期貨淨多單則加碼 1846 口至 43,418 口，但法人解讀籌碼面偏中性。

新台幣今以 29.265 元、微貶 0.5 分開出後，雖一度升值 1.5 分但隨即轉貶，盤中貶幅持續擴大，最多貶值 1 角至 29.36 元，創 2 個月來低點，不過，午盤過後貶幅收斂，終場新台幣兌一美元以 29.302 元作收，終場僅貶值 4.2 分。

匯銀人士指出，新台幣連 2 日貶值，且依台北外匯經紀公司公布的成交值來看，已連 2 日突破 10 億美元，顯然買匯力道加大，不過，由於目前國際情勢紛雜，難以評估美元後續走勢，預料新台幣短線應不至於快速貶破 29.5 元心理大關。

央行則指出，今日新台幣雖貶幅 0.14%，貶幅仍低於日圓、歐元分別貶值 0.69%、0.24%，至於韓元維持平盤，而人民幣、泰銖小升不到 0.1%。