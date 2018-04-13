台股交易量增 首季證交稅收249億元 創近7年新高

財政部今 (13) 日公布 3 月稅收為 1675 億元，年增 208 億元或 14.2%；累計前 3 月實徵淨額 3712 億元，年增 241 億元或 6.9%。財政部統計處副處長陳玉豐表示，首季稅收如預期表現，而證交稅首季實徵淨額 249 億元，年增 60 億元或 32.%，為近 7 年來新高。

陳玉豐指出，3 月上市櫃股票平均每日成交值為 1467 億元 (去年同月為 1130 億元)，證交稅實徵淨額 94 億元，年增 12 億元或 14.6%；累計前 3 月實徵淨額 249 億元，年增 32.%，創近 7 年來新高。

觀察各項目首季稅收表現，年成長金額最高前三名依序為營業稅年增 105 億元，主要受惠消費增溫；再者為證交稅年增 60 億元，主因為股市活絡；第三菸酒稅年增 51 億元，為配合長照政策調整菸類稅額所致。

至於綜合所得稅首季實徵淨額 732 億元，年增 7 億元或 1%，為權利金所得扣繳稅款減少、大額退稅影響；關稅首季實徵淨額 279 億元，年增 18 億元或 6.8%，主要是因進口車新增掛牌數增加。

整體來看，陳玉豐認為，今年景氣持續回溫，看好今年稅收持續朝正向發展。