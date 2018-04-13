中東緊張局勢將繼續支撐油價？IEA：仍待觀察

根據 CNBC 報導，國際能源署 (IEA) 週五 (13 日) 公布月報，內容稱，近期中東緊張局勢，帶動原油價格攀升，但此情勢能否繼續支撐油價，仍待觀察。

IEA 表示，油價能否維持高檔，以及其對市場的影響，還有待觀察。

週五早盤，西德州中級原油期貨下跌 0.15%，至每桶 66.96 美元；布蘭特原油期貨下跌 0.2%，至每桶 71.89 美元。

俄羅斯駐黎巴嫩大使 Alexander Zasypkin 週三接受媒體訪問時說，若美方空襲敘利亞，其飛彈都將被擊落，甚至連發射地點，也會被摧毀。

美國總統川普不甘示弱，於推特發文稱，俄羅斯放話要擊落美國飛彈，「等著瞧，最棒、最新、最聰明 (smart) 的飛彈要來了！」

川普也痛斥，俄羅斯不應與毒氣殺人者為伍。

川普推文一出，國際油價應聲走揚，週三布蘭特原油一度攀上 2014 年 12 月以來新高。

敘利亞本身，並非重要產油國，市場所擔憂的，是發生於此地的衝突，可能影響整個中東地區的原油供應。

值得注意的是，川普日前於推特發文表示，對敘利亞動武的時間，「可能很快，也可能不快」，暗示不會立即攻打敘利亞，市場擔憂情緒因此緩解。

IEA 並未調整 2018 年全球原油需求預估，維持在每日 9,930 萬桶。