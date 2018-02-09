港飲品市場三分天下 年做5億生意 天仁茗茶市佔第一

台灣飲品品牌「天仁茗茶」在港的特許經營商賓仕國際去年遞表申請上市，消息指公司最快今 (9) 日進行上市聆訊，惟即使成功通過，估計亦會待至農曆新年假期後才能上市。

初步招股文件，可以側面推算目前香港「珍珠奶茶」等連鎖茶飲市場，規模約在 5.5 億元左右，相當於港人每年消費近 2000 萬杯，據了解，目前除天仁茗茶市佔高踞首位，分佔第二及第三名分別是貢茶和歇腳亭。

香港《明報》報導，根據行業報告，天仁茗茶在港的市佔率第 1，銷售份額為 24.3%，緊隨其後的「競爭者 A」則擁 22.2% 市佔率，排名第 3 的「競爭者 B」則有 15.9% 的銷售佔比。據了解，兩者分別為貢茶及歇腳亭。以截至去年 10 月的 12 個月計，天仁茗茶錄得 1.34 億元銷售額，相當於整個香港連鎖茶飲市場的規模達 5.5 億元。

按分店數目計算，坐擁 29 間分店的天仁茗茶略少於貢茶及歇腳茶，分別設有 35 及 32 間分店。事實上，台式手冲飲品店市場中除了上述 3 家連鎖店外，近年引入亦有其他品牌來港，包括走較高端路線的茶湯會，於 2016 年來港開設第一間分店，現有 8 間分店、另一品牌 COMEBUY 在港亦有 8 間分店。

截止去年 3 月底止，賓仕年度利潤為 2826 萬元 (港元，下同)，按年上升 33.6%，收入則按年增加 22.75% 至 3.68 億元，至於目前佔集團收入約 3 成的天仁茗茶，於 2012 年在港開設第一間分店，賓仕國際取得獨家授權，專利費為每月總收益的 2%，每半年支付。賓仕擬繼續向海外品牌擁有人尋求特許經營權，並將專注引入知名品牌。

除天仁茗茶外，賓仕國際亦有引入其他品牌，包括日本芝士蛋糕「徹思叔叔」、英國巧克力「Hotel Chocolat」及日式拉麵「九湯屋」等特許品牌，目前合共於港成立 38 間自營零售店，及 1 間管理零售店。

賓仕國際 1990 年代專營玩具貿易生意，隨後開展糖果及甜點業務，於 1999 年引入味覺糖品牌、2000 年引入台灣肉乾商新東陽，之後一直從事食品行業，陳錦泉、陳紹璋及周永江主要股東。

截至 2017 年 8 月底止 5 個月計，集團收益約 1.697 億元，按年增長 28.5%，其中分銷及零售業務分別佔 56.7% 及 43.3%；溢利及全面收益總額錄 661 萬元，按年跌 13.8%；資產負債比率 109.8%，負債權益比率 63.8%。