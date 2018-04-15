金正恩接見宋濤 談重大關心事項

據北韓中央電視臺今天報導，北韓領導人金正恩，於周末接見了率領中國藝術團訪問平壤的中共中央對外聯絡部部長宋濤，金正恩和宋濤就北韓勞動黨和中國共產黨共同關心的重大問題和國際局勢，深入而坦誠地交換了意見。

報導中說，北韓和中國領導人，上月趕在兩韓、以及北韓與美國領導人會談前，舉行會談，就北韓無核化問題互通聲氣，所謂「重大問題」，很可能是在北韓和中國領導人會談基礎上，深入討論的北韓核武問題。

金正恩對北韓和中國兩黨、兩國關係近來的發展表示滿意，並希望進一步加強黨之間關係，積極展開各領域協作和往來，在新形勢下，繼承和發展北韓和中國傳統友誼。宋濤轉達中共中央總書記、國家主席習近平對金正恩的問候，並感謝北韓的歡迎。

金正恩並表示，習近平總書記親自選拔藝術團，體現了特別的關心，作為近鄰和朋友，理應盡地主之誼，北韓勞動黨和政府有關部門，將全力以赴，優先確保以最高規格接待中國藝術團。

據韓聯社今天報導，北韓黨中央分管外交的副委員長李洙墉，當天也與宋濤舉行會談。就在歷史性的北韓和中國領導人會談達成的共識基礎上，發展北韓勞動黨和中國共產黨的關係，進行了深入的意見交換。

金正恩當天還設晚宴盛情款待中國藝術團，包括北韓第一夫人李雪主、黨中央副委員長崔龍海、李洙墉、金英哲、金正恩妹妹、黨中央第一副部長金與正、以及包括宋濤在內的中國藝術團全體成員、駐平壤大使李進軍等人，出席歡迎晚宴。