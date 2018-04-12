〈零售迎母親節大檔〉商機逾百億元 三大網購平台各祭促銷方案衝刺營收動能

即將進入母親節檔期採購高峰，實體和虛擬零售業者皆積極搶食超過百億元的消費大餅，富邦媒 (8454-TW) 強打與 LINE Pay 合作回饋點數，搶進成長力強勁的行動支付市場，網家 (8454-TW) 強調積極擴大與大型品牌合作推出重量商品，而東森 (2614-TW) 轉投資東森購物則看好 3C 家電商品的需求，大力促銷相關品項，預估可帶動 3C 家電類銷售業績成長 30%。

根據資策會 MIC 調查統計，近 4 成智慧手機用戶曾使用行動支付，且高達 7 成以上智慧手機用戶有意願使用行動支付；而據富邦媒旗下 momo 購物網內部數據顯示，消費者使用行動支付平台進行付款的比例逐季提升，尤其 LINE Pay 是使用率最高的支付平台。

看好行動支付的成長力道，momo 購物網今年初首次與 LINE Pay 合作，推出網路通路獨家的支付回饋活動，帶動活動單日業績翻倍成長超乎預期，LINE Pay 的使用率更較平日飆升 10 倍以上，顯示消費者的需求，因此，這一波「momo 粉絲節」再次加碼 LINE Pay 點數回饋活動，可望藉此開拓更多客源。

網家則是積極強打品牌年度盛事，如攜手小米迎接米粉節，為全台首家唯一取得原廠授權的直營網購平台，並於站上設立小米旗艦店，開賣多款重量級新品買氣熱絡。

網家表示，將全面投入優化手機端用戶體驗及使用者介面，導入即時市場需求，促進消費力道向上推升。

東森購物網觀察到，台灣近年面對缺電危機，節能家電成為許多消費者的首選，而 3、4 月手機大廠續推新機種刺激換機潮，預計 3C 新品和家電類將是今年母親節最受歡迎的禮品品項。

在行動購物蓬勃發展下，富邦媒首次單季衝破百億元達 101.84 億元，年增幅更高達 34.32%，網家為 81.95 億元，年增 18.35% 並創單季次高，反觀遠百 (2903-TW) 季營收為 93.43 億元，年減 3.51%，顯示內需消費力仍在，但實體零售需更積極從虛擬業者中搶回消費大餅。