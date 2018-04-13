堤維西今年業績可望小幅成長，旗下儒億科技力拚損平

【財訊快報／戴海茜報導】車燈大廠堤維西 (1522) 指出，今年儒億科技將力拚損益兩平，而中國大陸大茂偉瑞柯需觀察中國車市表現，整體來看，若排除新台幣兌美元匯率因素，則今年業績可較去年小幅成長。堤維西主要以外銷為主，從市場面來看，美國市場占堤維西營收比重 4 成，歐洲占 2 成，其他地區占 4 成，因此，受到匯率波動影響大。



近幾年來北美 AM 市場維持 3 至 5% 個位數成長，預期今年本業隨著產業保持穩健成長，但整體業績仍須觀察新台幣兌美元匯率因素，第一季匯損金額約 0.5 億元左右。



東協布局部分，堤維西在泰國 TIT 持續布局 AM 市場，旗下儒億科技布局印尼等地 OE 市場，今年儒億科技力拚損益兩平。



堤維西自結今年 3 月合併營收新台幣 15.68 億元，較去年同期 15.47 億元微增 1.33%，累計今年第一季合併營收 42.79 億元，較去年同期 40.99 億元成長 4.39%。



堤維西在歐洲和北美洲設有海外營運中心和發貨倉庫，海外生產據點包括中國大陸大茂偉瑞柯常州廠和重慶廠、中國大陸常州大茂精密模具、中國大陸蘇州昆山堤維西及泰國 TIT 等。



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