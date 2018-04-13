【港股解碼】隱藏在世界５００強企業裏的基因密碼

中國經濟真正的未來，關鍵在於能否擁有一批高素質、高效能、競爭力強的大企業。畢竟，國際經濟競爭，說到底是大企業之間的競爭。

黨的十九大報告中提出了“培育具有全球競爭力的世界一流企業”的戰略要求，國家領導人曾數次在公開講話中談及企業家精神的話題，中央甚至以專門檔的形式明確了企業家精神的地位和價值。卓越的企業和企業家對中國經濟發展如此之重要，企業如何成就偉大？怎樣才能保持比競爭對手高的利潤？如何才能基業長青？

梳理沃爾瑪、蘋果、豐田等眾多世界５００強企業以及企業創始人的做法，或許有助於更理性、務實和積極地分析企業家群體和企業家精神，發現隱藏在他們世界裏獨特的基因密碼。

創始人身上的秘密

梳理世界５００強企業的故事可以發現，很多企業的創始人都是從本行業最基礎的職位做起的，他們經歷了本行業生產鏈條上所有的環節，最知道怎樣生產出行業裏最好的東西。

沃爾瑪的創始人山姆·沃爾頓一生都在做零售，他的零售帝國始於美國經濟並不發達的阿肯色州小鎮上的一家廉價商店。蘋果創始人喬布斯從小迷戀電子學，最初是一家電視遊戲機公司的職員，後來自己設計生產電腦最終成為電腦業界的標誌性人物，成就了蘋果這家偉大的公司。日本汽車工業的先驅者、豐田創始人豐田喜一郎是技術出身，大學畢業後就在父親的公司裏做機師。

以中國企業家而論，騰訊創始人馬化騰也是如此。馬化騰ＩＴ出身，學生時期曾在深圳大學主修電腦及應用。在創辦騰訊之前，他曾在中國電信一家服務和產品供應商主管互聯網傳呼系統的研究開發工作。另一個有趣的人物是碧桂園創始人楊國強。楊國強出身一線建築工人，經歷了一座房子建成的所有環節，從拿地到設計圖紙、裝修、銷售環節、售後環節每一項都自己抓，至今仍然自己親自看圖紙。在中國地產行業，像他這樣的企業家似乎很少見。

另外值得注意的是企業家身上的勤勉和奮鬥。山姆·沃爾頓一生都在勤勉地工作。他６０多歲的時候，每天仍然從早上４：３０就開始工作，直到深夜，偶爾還會在某個淩晨４：００訪問一處配送中心，與員工一起吃早點和咖啡。在週末上午的經理會前，他通常３：００就到辦公室準備有關檔和材料。中國企業家教父、華為創始人任正非也是出了名的勤勉，如今已經７４歲了還在滿世界出差。在企業內部，他強調以“奮鬥者”為本，強調狼性文化，不屈不撓，聞到機會拼命往前沖。

“成功屬於勇毅而篤行的人。”企業創始人的風格、個性、理念深刻地影響了他所締造的企業，在初創時期就為這家企業注入了獨特的基因，為它能在日後市場的大浪淘沙中能屹立不倒奠定了基礎。

系統化的精益求精

當企業發展壯大以後，單靠創始人的精益求精已經不夠，必須建立一整套保證所有產品都能品質如一的流水線一般的系統。建立了這樣一套系統，基本就意味著迎來騰飛。

美國企業家精神的代表亨利·福特的做法是，採用流水線模式，通過標準化、大批量生產來降低生產成本，提高生產效率。２０世紀初，從福特汽車公司創立第一條汽車生產流水線以來，大規模的生產流水線一直是現代工業生產的主要特徵。這種方式適應了美國當時的國情，汽車生產流水線的產生，一舉把汽車從少數富翁的奢侈品變成了大眾化的交通工具，美國汽車工業也由此迅速成長為美國的一大支柱產業，並帶動和促進了包括鋼鐵、玻璃、橡膠、機電以至交通服務業等在內的一大批產業的發展。

精益生產方式也是非常著名的案例。它源於豐田生產方式，是由美國麻省理工學院組織世界上１７個國家的專家、學者，花費５年時間，耗資５００萬美元，以汽車工業這一開創大批量生產方式和精益生產方式ＪＩＴ的典型工業為例，經理論化後總結出來的。精益生產方式的優越性不僅體現在生產製造系統，同樣也體現在產品開發、協作配套、行銷網路以及經營管理等各個方面，被稱為當前工業界最佳的一種生產組織體系和方式。

精益生產主要研究時間和效率，注重提升系統的穩定性，通過消除企業所有環節上的不增值活動，來達到降低成本、縮短生產週期和改善品質的目的。

高庫存是大量生產方式的特徵之一。由於設備運行的不穩定、工序安排的不合理、較高的廢品率和生產的不均衡等原因，常常出現供貨不及時的現象，庫存被看作是必不可少的“緩衝劑”。然而，精益生產認為庫存是企業的“禍害”，因為庫存提高了經營的成本，掩蓋了企業的問題。它追求庫存的極小化，追求對市場變化的快速反應。與大量生產方式下的工廠相比，所需人力資源最低能減到一半，新產品開發週期最低可減至ｌ／２或２／３。

碧桂園也是如此。楊國強很長一段時間，都致力於這樣一套系統的優化。近年來，碧桂園無論內部戰略，還是組織、產品、區域佈局都在不斷發生戰略調整，業績持續攀升也顯然得益於此。以其創新研發的ＳＳＧＦ工業化建造體系為例，通過分級標準化設計、模具空中化裝配、全穿插施工管理和現場一體化裝修等技術，採用ＳＳＧＦ的專案主體建造與裝修工程可以分樓層同步推進，使得工期縮短８－１０個月，同時產品綠色節能，安全性能更高，防滲漏效果也更好，實現了速度與品質的“雙贏”。這也是企業利用創新牢牢把握生產率優勢的一個典型案例。

員工的“工匠”信仰

然而，有一套科學的精益生產系統還不夠。系統都是由人去執行的，必須在每一個員工的心目中真正建立一套“工匠”信仰，一種堅不可摧的對品質的信念，為了做好一個產品可以廢寢忘食、通宵達旦的拼搏精神，才可能基業長青。

說到品質和品質，人們總會聯想起德國近乎苛刻的將產品做到極致的工匠精神。曾經的西門子總裁彼得·馮·西門子說，“為什麼一個８０００萬人口的德國，竟然會有２３００多個世界名牌呢？這是因為德國人的工作態度，對每個生產技術細節的重視。我們承擔著要生產一流產品的義務。”德國人素以嚴謹細緻的工作態度而著稱，德國的企業家首先將自己定位為一個以技術改變世界的工程師，其次才是商人。在他們眼中，技術、工作本身的意義甚至高於經濟利益。正是因為擁有技術過硬的工人，才會有過硬的產品。

很多中國企業家也是“工匠精神”的篤信者。楊國強說，“腳踏實地奮鬥，偉大在於細節。”他本人六易其稿親自改良地漏的故事在業內廣為人知。在他看來，工匠精神就是，所有的事情都應該很好推敲。任正非曾專門發電郵給企業員工，鼓勵他們學習工匠精神。顯然，執著於產品細節和工匠精神的領導者，會深刻地影響企業裏的每個員工。

“找准定位，然後做到極致”是山姆·沃爾頓的名言。零售業是一個殘酷的行業，因為每一次銷售規劃、定價和促銷決策都會被競爭對手看在眼裏，但是沃爾瑪獲得了空前的成功。極致是沃爾瑪收穫成功的一個關鍵字。服務的極致、管理的極致、成本控制的極致，一切都需要人去執行。之所以沃爾瑪能做到極致，背後是它能有效地培養員工追求卓越的信念，激勵員工不斷進取，取得最佳的工作業績。

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