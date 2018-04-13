中國2017年貨物貿易總額位居全球第一

共同社報導指出，根據世界貿易組織 (WTO) 週四 (12 日) 公布的 2017 年貿易統計顯示，僅限貨物的中國貿易總額 (進出口合計) 為 41,050 億美元，位居全球第一。2016 年排名第一的國家為美國。在中國等亞洲地區進口態勢強勁的帶動下，2017 年全球貨物貿易增長率達 4.7%，創 2011 年後近 6 年來新高。2016 年的增長率為 1.8%。



WTO 總幹事阿澤維多分析表示，美國投資和日本消費的增加對貿易擴大做出了貢獻。同時，歐盟 (EU) 和中國也繼續引領增長。



阿澤維多預測 2018 年增長率為 4.4%，並警告稱美中貿易摩擦今後如果加劇，或將導致增速放緩。他預測 2019 年增長率為 4.0%。



2017 年貨物貿易總額排名二至四位的分別是：美國 39,560 億美元，德國 26,150 億美元，日本 13,700 億美元。



2017 年中國出口總額增長 7.9%，以 22,630 億美元位列第一，遠遠超過美國；進口總額較上年大幅增長了 16%，以 18,420 億美元排名第二，僅次於美國。日本出口總額增長 8.3% 至 6,980 億美元，進口總額增長 10.6% 至 6,720 億美元。



2017 年全球服務貿易總額方面，美國以 12,780 億美元高居榜首。



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