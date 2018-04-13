中國商業銀行今年不良貸款率為1.75% 預計2020年後見頂

路透報導，中國四大資產管理公司之一東方資產週四發布最新報告指出，預計 2018 年底中國商業銀行不良貸款餘額為 1.88 兆元人民幣 (下同)，不良貸款率為 1.75%；銀行不良貸款率見頂時間在 2020 年或以後，今年銀行關注類不良貸款會有 20%-40% 的比例轉變為不良貸款。該份名為「中國金融不良資產市場調查報告 (2018 年)」並指出，與 2017 年相比，今年商業銀行處置不良貸款的緊迫性增強，預計 2018 年所推不良資產以次級類為主，資產包質量略有下降；從第一季情況看，資產包價格開始下降，市場開始回歸理性。



東方資產戰略發展規劃部副總經理董裕平在報告發布會上表示，目前不良資產包價格已出現下降趨勢。從宏觀層面看，商業銀行加快供給、市場上不良資產包數量保持穩中略升，四大資產管理公司態度審慎、地方資產管理公司處置能力趨於飽和，均令市場回歸理性。



從微觀層面看，今年第一季流標情況增多，資產包成交價格越發接近銀行保留底價，因此二級市場非理性出價情況有所調整。「一級市場價格在不斷變化，資產管理公司拿包現在比較謹慎，一方面之前拿的包比較多，另一方面現在資產包價格下降，也需要再看看。」



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