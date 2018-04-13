美股盤中─川普說不會很快攻擊敘利亞 道瓊大漲逾330點

川普總統澄清他可能用飛彈攻擊敘利亞的立場後，美國股市週四大幅上漲，道瓊大漲逾 330 點。此外，最新的財報季已揭開序幕。

科技股帶動大盤上揚，亞馬遜，蘋果與 Netflix 股價均上漲。銀行股亦走高。

台北時間 00:23

道瓊工業平均指數上漲 312.30 點或 1.29% 至 24501.75。

Nasdaq 指數上漲 75.33 點或 1.07% 至 7144.36。

S&P 500 指數上漲 24.81 點或 0.94% 至 2667.06。

川普在發布的推文中說道：「我從未說攻擊敘利亞何時會發生。可能很快，也可能一點也不快。無論如何，在我的政府執政下，美國已完成了清除 ISIS 的偉大任務。"感謝美國" 的聲音在那？」

分析師說，川普的話推升了股價，但市場仍有不確定性的問題。在問題解決前，股市仍將波動。

川普推文發布後，原油與黃金期貨回檔。

參議員 John Cornyn 說，川普告訴國會議員，NAFTA 已接近達成協議。該談話使得股市擴大漲幅。稍後川普亦說，協議已非常接近達成。

週三，華爾街則下跌，道瓊下跌逾 200 點，川普嘲弄俄羅斯，並威脅很快將攻擊敘利亞，為利空。

川普似乎在批評克里姆林宮，因俄羅斯支持敘利亞總統阿薩德。上週末，阿薩德涉嫌以化武攻擊平民。

週四，股市反彈。最新的財報季已經開始。貝萊德公布每股獲利與營收均高於預期。其股價上漲 2.4%。

達美航空公布公布獲利優於預期，其股價上漲 2.8%。

投資人對本財報季期望甚高。根據 FactSet 研究機構預估，S&P 500 企業第一季獲利將成長 17.1%， 創 2011 年第一季以來，最大上升幅度。