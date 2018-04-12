【華冠投顧】賴昇楷: 本周推薦的《6175立敦》鎖漲停 被動元件材料股還可鎖定這一檔

昨天台股逆著亞股走強站上月線，刻意化解月線即將扣高下彎的技術面劣勢，大盤與 OTC 指數同步收上所有均線，今天台股表現依舊神勇，在美股回檔背景下，大盤低量回測月線有守，OTC 指數更穩在盤上震盪，反觀目前全球主要股市位階，美股尚被下彎月線壓得喘不過氣，歐股、日、韓還在嘗試築底，陸股更弱到中長期均線全面蓋頭，唯獨台股明顯有大人照顧，高姿態站在所有均線之上，在下檔密密麻麻均線支撐保護下，具備很頑強的抗跌力道，且一旦國際局勢明朗，便極容易走出波段攻擊行情，就風險 / 獲利比的角度來說，屬於「進可攻、退可守」之局，操作上可趁盤勢震盪時佈局業績強勢股。

昨天再次提醒被動元件 3 月及 Q1 營收普遍交出好成績，技術面中多結構明確，在漲價效應帶動下，仍然會是電子類股中流砥柱，可鎖定上游材料廠《6173 信昌電、6175 立敦》。言猶在耳，今日 6175 立敦立馬發動鎖漲停，公司主要產品電蝕鋁箔及化成鋁箔是鋁質電容上游材料，產品漲價 + 擴產效應帶動 3 月及 Q1 營收 (8.34 億，年增率 40%)，在淡季雙雙創下新高，Q2 電子零組件廠商備貨力道轉強，Q3 邁入傳統旺季，看好業績會更上層樓。

後續可多留意基本面與題材面皆不遑多讓、處於強勢整理的 6173 信昌電。此外，MLCC 三巨頭 2492 華新科、2327 國巨、3026 禾伸堂也可持續追蹤整理結束訊號。

近期市場最為吸睛的風電與生技族群今日個股漲跌互見，風電族群上緯、大成鋼、中鋼構、台船、華新、中電... 普遍縮小振幅整理，生技族群 1795 美時、4147 中裕衝高，其餘來回震盪，這兩個族群因短線正乖離太大，高檔震盪休息時各自表現乃屬正常，待整理至量縮則還有續彈機會

※ 以上內容由華冠投顧 賴昇楷 分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。