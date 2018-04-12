巴西建列車研究中心 列車時速最高可達1200公里

據南美僑報網報道，近日，巴西工業發展局表示，他們已在貝洛奧裡藏特的大都市區，建立了一個超回路列車運輸技術的研究和開發中心，在他們研發的超高速列車運行系統中，列車運行時速能夠達到每小時1200公里。

據報道，巴西工業發展局的研究人員近日指出，他們已經開始着手研發一種超高速列車運行系統，該系統列車的運行時速能夠達到每小時1200公里。該列車項目的研究負責人格雷斯塔指出，在他們的設計中，這種超回路列車系統采用沒有摩擦力和空氣阻力的設計，使得其中的人或者貨物能夠以超快的速度移動，過程中的損耗甚至可以忽略不計。

巴西工業發展局的技術總監内裡說，“這是一種非常尖端的科技，甚至能夠徹底改變巴西的交通運輸體系，推動人們外出旅行以及物流運輸的發展。”内裡表示，他們還在該項技術中采用了磁懸浮技術并使用真空泵去除管中的空氣。

據内裡表示，“我們預計，這個項目能夠為巴西政府提供新的交通以及物流解決方案。”

巴西工業、貿易和服務部部長利馬指出，這個項目的可行性非常高。他說，“巴西將因為擁有這樣的項目而成為全球運輸和物流最發達的國家之一。”

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