開紅盤 遠傳i8紅色特別版預約 較去年i7紅色版多出3成

iPhone 8 紅色特別版 (PRODUCT)RED 預計 4 月 13 日首波出貨，台灣列第二波出貨國家，根據台灣蘋果官網顯示，今 (11) 日下訂的到貨日已是 4 月 19 日，遠傳 (4904-TW) 初步統計顯示，消費者反應還不錯，預約狀況較去年 iPhone7 紅色特別版多 3 成。

iPhone 8 紅色特別版 (PRODUCT)RED 開放預購，包括台灣大 (3045-TW)、遠傳、台灣之星已從昨晚開放預約，中華電 (2412-TW) 則是中午開放預約，亞太電 (3682-TW) 預計 4 月 17 日直接開賣。

除了五大電信積極搶客外，蘋果台灣官網也在昨晚開放預購，在第一時間下訂的消費者，有機會在 4 月 16 日拿到新機，目前以 iPhone 8 Plus 較受歡迎，今日預購的話，兩款容量的到貨日已延到 4 月 19 日，至於 iPhone 8 的到貨日則是早 1 天的 4 月 18 日。

iPhone 8/8Plus 紅色特別版 (PRODUCT)RED 各有 64GB、256GB 兩種規格，蘋果台灣官網指出，11 年來與 (RED) 合作，支持各項對抗 HIV 病毒／愛滋病計畫，包括提供諮詢、檢測與葯物治療，防止母親體內的 HIV 病毒感染尚未出生的胎兒；透過銷售 (RED) 產品，至今已募集超過 1.6 億美元；每筆 (RED) 購買都直接幫助 The Global Fund 基金對抗愛滋病。

遠傳指出，去年銷售蘋果 iPhone 7 系列紅色特別版，一推出就就受到消費者熱烈回應，今年蘋果再推出 iPhone 8/ iPhone 8 Plus 紅色特別版 (PRODUCT)RED 為紅黑配，自昨晚開放登記，消費者反應還不錯，預約狀況較去年紅色特別版多 3 成。